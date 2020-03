Eu já caí na real...

A realidade vai se apresentando muito cheia de ódio, pior do que eu poderia imaginar. edit

Beatles não é mais vida?

Não, camarada!

O partido do cara é uma porrada de projéteis de bala, acho melhor ir me acostumando com essa realidade.

Bem, o Papa, ele, para que fique muito bem claro, é “comunista”. E essa palavra agora é palavrão!

Na cidade da Liberdade, Igualdade e Fraternidade, um nordestino recebe o título de cidadão, e parece-me que os franceses enlouqueceram.

O que é que está acontecendo com o mundo?

Neste tabuleiro de valores invertidos, nada mais posso confidenciar para os nobres que estão me lendo, que estou em profunda melancolia.

A dama não é mais dama, a torre está com prisioneiros ocultos, o bispo também é comunista, o rei parece-me que um tirano, e o cavalo, nem mais branco é.

Portanto caiam na real, vocês que escutaram Lennon, vocês que tiveram sonhos um dia, entendam, eles foram roubados.

Passei um tempo submerso, mas resolvi desbravar das entranhas da minha essência, territórios auspiciosos e bruxulelantes.

Estou aqui, dividindo um pouco de raciocínio lógico, meus adoráveis camaradas.