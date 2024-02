Hoje é um bom dia para prender gado golpista sem precisar do oficial de justiça

Apoie o 247

É hoje, meus camaradas! Chegou o dia em que os fascistas e golpistas, mentores da tentativa do golpe de estado ocorrida no fatídico dia 8 de janeiro de 2023 estarão todos juntos com o fascista Jair Bolsonaro, idealizador do CarnaGado, da micareta dos insensatos e perversos, que em nome da democracia e do Estado de Direito, que não verdade esse tipo hipócrita de gente odeia profundamente.

Hoje a extrema direita reúne a gadolândia na Avenida Paulista, cujas "lideranças" mostrarão às claras ao País quem são de fato os golpistas que infernizam o Brasil e seu povo há quase uma década, de maneira rotineira, intermitente e criminosa, pois o propósito é e sempre será implantar uma ditadura militar em parceria com o messianismo evangélico, que tem como referência o Velho Testamento e, evidentemente, eivado de reacionarismo e conservadorismo fundamentalista, que tem a pretensão de impor ao Brasil um governo teocrático.

Porém, meus camaradas, hoje a patuleia de extrema direita está livre, leve e solta, a mugir em liberdade no CarnaGado, na micareta golpista, que, ousada e atrevida, quer afrontar as autoridades constituídas do Judiciário e as eleitas legalmente para governar o Executivo, porque a intenção é proteger o Bolsonaro e sua escória da cadeia, já que são efetivamente investigados pela Polícia Federal, serão denunciados pela PGR, assim como serão julgados pelo STF e, posteriormente, os golpistas serão devidamente presos, fora as investigações sobre corrupção que incidem nas costas desses fascistas, que se reúnem na Paulista, a pensar, equivocadamente, que vão intimidar o Governo, a Justiça e o povo brasileiro.

É hoje, meus camaradas, que o País verá um bando de covardes e estúpidos, a mugir com o ódio peculiar dos bárbaros de atos diabólicos, vestidos como se fossem periquitos ou papagaios, em um verde e amarelo que está a ser resgatado aos poucos das mãos desses hipócritas e mentirosos pelos verdadeiros patriotas, porque o gado da Avenida Paulista é propagador de fake news, golpismo, preconceitos, elitismo e de violência, que geram irracionalidade, sectarismo e dividem o povo brasileiro ao meio, sem compaixão e piedade.

Hoje a alcateia de golpistas vai se mostrar em uma leviandade e iniquidade absolutas, a se autodelatar, como fizeram os golpistas buchas de canhão, que estão presos em Brasília, sendo que 111 desses analfabetos políticos já foram condenados em média a 17 anos de prisão, sendo que ainda muitos bolsominions adoradores de pneus e de extraterrestres, que foram pegos com as mãos na botija também serão julgados para ver o sol nascer quadrado.

É evidente que faltam ainda prender os generais subservientes ao golpista e fascista Bozo, os empresários que financiaram a baderna, além dos políticos cúmplices e autores de ações deletérias nesses últimos anos tenebrosos, que estarão presentes à micareta bolsonarista em cima do trio elétrico financiado pelo empresário evangélico Silas Malafaia, um golpista odiento de carteirinha, a apoiar a desordem, a confusão, a barafunda, a patuscada ou a mixórdia do gado apedeuta e golpista, de mente celerada e pensamentos esquizofrênicos, que se fará presente no curral da Avenida Paulista.

Hoje, meus camaradas, o Brasil e o mundo verão, sem sombra de dúvidas, quem é quem nessa história de horrores, mas também de coragem e resistência dos verdadeiros patriotas e democratas, que por meio do voto e resiliência derrotaram os fascistas deste País. A patuleia, a escumalha fascista e golpista dará hoje um show de esculhambação, grosserias, burrices, em uma insensatez e falta de inteligência estratosféricas, mas muitos estarão com as algemas à espera. Quem viver verá. Hoje é um bom dia para prender gado golpista sem precisar do oficial de justiça. Sem anistia! É isso aí.

