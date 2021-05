Homem morre após aguardar cerca de 10h por atendimento do SAMU

Corpo foi encontrado com marcas de pauladas no Quilombo Rio dos Macacos, em Simões Filho (BA). Área é local de disputa territorial entre quilombolas e a Marinha do Brasil edit

247 - O corpo do quilombola Pedro Henrique, encontrado sem vida e com marcas de pauladas no território do Quilombo Rio dos Macacos, em Simões Filho, na Bahia, passou cerca de dez horas sem receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), segundo relatos de moradores. Uma líder comunitária do Quilombo informou que o SAMU foi acionada à uma da manhã desta quarta-feira (26), mas que o corpo só foi retirado do local próximo às dez da manhã.

Em nota enviada à redação do Brasil 247, a comunidade quilombola suspeita que a negligência no atendimento seja uma represália à decisão do desembargador federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, que permitiu o uso compartilhado do Rio dos Macacos, contrariando os interesses desportivos da Marinha do Brasil.

As lideranças do Quilombo alertam que o governador Rui Costa precisa tomar conhecimento dos fatos e chama a população a se sensibilizar com a causa: “salve a população do Quilombo Rio dos Macacos”.

A comunidade quilombola vive um conflito pela propriedade da terra de uso tradicional, reivindicada pela Marinha. Há denúncias de graves violações de direitos humanos e os processos de negociações dos quilombolas.

