Infinitesimais

Apoie o 247

ICL

PET

O pai disse ao filho, pela terceira vez:

- Não! Onde se já viu um ferro de passar à brasa como bicho de estimação!

PUBLICIDADE

- Mas pai – insistia o garotinho – todos os meus amigos têm, é muito legal!

- E como é que funciona uma maluquice dessas? – quis saber o pai, intrigado.

O filho explicou, com calma:

PUBLICIDADE

- Você abre o ferro, coloca brasas dentro e pode brincar com seu pet de um monte de coisas Tipo de locomotiva, barco a vapor. E, de noite, ele te faz companhia e ainda esquenta o quarto. Compra, compra!

Mesmo descontente, o pai encomendou o bicho de estimação. A pedidos também adquiriu os acessórios: guia, caixa de repouso e carvão importado.

O pet chegou dias depois. Ao abrir o pacote, o filho disse:

PUBLICIDADE

- Ah, não! Veio errado!

- Como assim? – disse o pai.

O menino respondeu, desanimado:

PUBLICIDADE

- Este é vira-lata, eu queria um com pedigree.

NAUFRÁGIO

Um transatlântico, depois de sofrer por horas com altas temperaturas, submergiu em águas pernambucanas. Com o fato, sobe para 37 o número de naufrágios de navios de cruzeiro por covid-19.

COMPROMISSO

- Eu te trouxe este anel de noivado. Mas queria ter conseguido o anel de Saturno...

- Ah, não fode, vai. Se não deu o anel de Saturno, não deu o anel de Saturno!

MINIBIO

Aos sete anos pisava no rabo do gato. Aos nove pegava passarinhos e os dissecava para ver como era dentro. Na adolescência, beliscava a bunda das empregadas domésticas. Passou a andar em más companhias na juventude. Vendia produtos ilegais aos amigos do colégio. Hoje é ministro da Justiça.

OBITUÁRIO

Quando Ananias Roniverde nasceu chamou atenção. Era o ano de 1918 fazia muito frio, em Chapecó (SC), e ele não aceitava vestir roupa alguma. Esperneava como um doido se tentassem vesti-lo, mesmo com trajes bem finos. Aos 21 anos ficou conhecido no sul do país como fundador do primeiro clube de nudismo que os sócios frequentavam vestidos. As moças de biquíni, os rapazes de sunga. O sucesso foi imediato e os clubes, como o de Ananias, viraram mania no Brasil. Em vez das pessoas irem ao mar de ceroulas e anáguas iam com trajes sumários. Não fosse a ideia do chapecoense, Copacabana não seria Copacabana – costumam dizer seus amigos mais próximos.

Roniverde faleceu na praia de Bombinhas, completamente nu, vestindo uma bermuda. Foi vítima de um golpe de ar nas costas, aos 98 anos, no dia nove de julho de 1796.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.