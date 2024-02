Lobista travestido de jornalista: o caso Merval Pereira

Apoie o 247

Tem gente com o rei na barriga mesmo. O jornalista Merval Pereira, ou melhor, o "vidente Pereira", durante comentário na Rádio CBN, profetizou a perda das próximas eleições pelo atual governo, caso Lula não adote uma postura de direita.

Esse tipo de comentarista político, postulante a mago vidente, atua como um verdadeiro lobista, propagador e defensor de uma causa arquitetada maliciosamente pelo interesse de poucos. Não são isentos, são defensores de ideias retrógradas. São cúmplices do atraso para o desenvolvimento da nação, da não distribuição de renda e da falta de combate à pobreza. Se escondem atrás de uma carapaça, se dizendo analistas políticos, para atacar a esquerda, para atacar o governo.

O Lula está em busca do caminho para fazer um governo de união nacional. Entretanto, a extrema direita brasileira, pensamento barato que o Merval representa, não deseja essa aproximação. Ao invés de predizer o futuro, o visionário Merval Pereira deveria fazer uma análise isenta e ter o mínimo de decência ao comparar os avanços da esquerda e da direita. Deve desempenhar o papel crucial de informar com imparcialidade e delegar o poder de criticidade ao ouvinte.

Enfim, a sociedade brasileira precisa se atentar para essa atrocidade: quando uma pessoa toma posse do microfone de uma rádio ou de uma televisão, concessões públicas, para falar o que deseja, da forma que lhe convém, sem qualquer gestão jornalística do conteúdo. Acham-se os donos da verdade e não estão preocupados com o que o povo pensa.

O Merval foi conversar com a população para saber o que eles acham da destruição realizada pela extrema direita do Capitão Capiroto?. Estejamos atentos à tentativa funesta da extrema direita de adotar estratégias imperativas de persuasão golpista. Na luta contra a falta de legitimidade dos jornalistas travestidos de lobistas, vamos continuar desmascarando os falsos profetas!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.