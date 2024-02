Apoie o 247

Lula disse alguma barbaridade? Mentiu?

Algum líder mundial condenou a fala dele? Fora o governo de Israel, a extrema direita bolsonarista e a grande mídia, mais alguém chiou?

Comparar genocídio com genocídio vale, sim.

Talvez seja exagerado cotejar o número de vítimas, muito maior, sem dúvida, no Holocausto do que em Gaza. Isto, por enquanto.

Agora, comparar Netanyahu com Hitler, aí Lula derrapou e deve pedir desculpas, com urgência. Mas, à família de Hitler.

