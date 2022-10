Apoie o 247

Por Miguel Paiva, para o 247

Não preciso mais fazer promessa pro santo, jurar que não vou comer mais empadinha por um ano nem tomar vinho além do final de semana. Não tenho mais que planejar minha mudança para Portugal, nem conversar com a família sobre o conceito abstrato de futuro. Não tenho mais que rezar mesmo não acreditando, nem passar noites insones apesar do Alprazolan. Também não tenho mais que treinar meu conformismo, minha tolerância e meu espírito cristão.

Lula foi eleito e isso me alivia muito.

Não tenho que gastar mais dinheiro com minha analista para tentar entender o que esse país virou. Não preciso frequentar seminários, cursos, reuniões políticas clandestinas para descobrir quem é essa turma que tomou conta do país. Não preciso mais também gastar tempo e dinheiro nos cursos de deep web que estou fazendo e na criação de falsas identidades pra poder frequentar os grupos bolsonaristas nas redes. Lula foi eleito, apesar disso tudo.

Talvez também não precise mais brigar com meus amigos, meus parentes próximos ou não, meus vizinhos e conhecidos. Aos poucos o assunto da polarização vai perder força e as brigas vão diminuir. Vai ficar somente a sensação de adversários em disputa por ideias. Também não vou precisar mais gastar saliva e raciocínio, além da paciência para tentar convencer os antigos indecisos, Se eles não conseguiram se decidir mesmo com tudo o que foi feito não serei eu o herói. Lula foi eleito e isso tudo perde a razão de ser mais imediata.

Por último, não vou precisar assistir à Jovem Pan, passar o dia ligado na Globo News, ler o Estadão, a Folha e o Globo com desejo de descobrir nas entrelinhas algo que pudesse explicar o antigo apoio ao Bolsonaro e as consequências que aconteceram no país. Não vou precisar, por enquanto, ler editoriais, manchetes insidiosas, matérias desonestas, edições mal intencionadas e explicações sobre a independência da imprensa que nunca me convenceram. Lula foi eleito apesar disso tudo.

Será certamente uma vida mais normal, mais tranquila, mais como deve ser a vida de todos até que, não se sabe muito bem quando, as coisas comecem novamente a se mover de modo estranho. Será que sou eu? Meu modo de pensar? Meu modo de ver o mundo? Acho que sim, porque mesmo Lula tendo sido eleito isso um dia vai reaparecer. Espero que tenha dado tempo de retomar a democracia por aqui e possamos novamente viver com nossas ideias e nossos princípios sem ter que ter medo ou se esconder. A democracia ainda é o melhor sistema e Lula foi eleito por ela.

