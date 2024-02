Michel Temer, sempre de plantão

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Lemos agora no G1, pela pena de Daniela Lima, que Michel Temer acalmou antecipadamente o Supremo Tribunal Federal quanto ao caráter pacífico da manifestação convocada por Jair Bolsonaro. Poxa, ainda bem! Não fosse Temer, os ministros teriam ficado a tremer de medo das palavras a serem proferidas pelo capitão golpista.

Michel Temer desde sempre presta-se a esse tipo de serviço. Atribuem-lhe talentos diplomáticos, incomparáveis habilidades conciliadoras. Este colunista, contudo, enxerga-o como um vaselina, aquele sujeito que escorrega de um lado para outro sem se machucar.

continua após o anúncio

Temer não vai para a mesma lata de lixo de Bolsonaro, escrevemos não faz muito tempo. Terá outra, só sua. Velha raposa política, articulou a derrubada da presidenta da República e surrupiou-lhe o cargo. No Planalto, foi o instrumento ideal da elite brasileira, conservadora e exploradora. Seu legado ainda perdurará, destacando-se o retrocesso social provocado pelo teto de gastos e os horrores da reforma trabalhista, responsável por notável precarização do trabalho.

Com sua reforma trabalhista, o constitucionalista Michel Temer ameaçou destroçar a CLT - não o fez por completo, mas quase. Agradou, como sempre, a elite que considera os custos da contratação formal um entrave à produção e à ampliação dos negócios.

continua após o anúncio

A reforma da Previdência que Bolsonaro impingiu ao país, com ajuda do Congresso mais obtuso da História da República, foi concebida pelo governo Temer, como se sabe. Só não emplacou naquele mandato porque o mandatário perdeu qualquer condição de negociar com os parlamentares, denunciado que fora por corrupção após o vazamento da famigerada conversa com Joesley “Friboi” Batista.

Políticos como Michel Temer são polidos, usam mesóclises e pregam consensos. Exibem algum lustro jurídico, e estão sempre de plantão para socorrer golpistas em dificuldade.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.