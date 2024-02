Apoie o 247

Bolsonaro convoca apoiadores para um ato de desagravo a ele! Em São Paulo, num domingo, na avenida Paulista!

Todos sabem que aos domingos a Paulista é fechada ao trânsito e uma multidão de pedestres usa a mais famosa avenida da cidade para ver shows, comprar lembranças, vacinar-se, etc.

Ou seja: sempre tem uma multidão na Paulista aos domingos. Aí o cara vai dizer que essa multidão veio para vê-lo?

Ele avisou aos aliados para não levar faixas e nem cartazes. Porque sabe que esse ato é uma faca de dois gumes: tanto pode mostrar apoio a um ex-presidente que tentou um golpe de estado quanto produzir mais provas contra ele. E também contra seus apoiadores, sejam políticos ou anônimos.

Bolsonaro é tóxico; quem ficar perto dele corre risco. Quem seguiu suas ordens hoje está preso ou ainda será.

Moraes tem experiência em lidar com organizações criminosas, como essa que tentou virar a mesa e impedir a posse do presidente eleito.

Os mais afoitos, aqueles que defendem a democracia mas na hora H preferem soluções autoritárias, poderão ver nessa convocação de Bolsonaro alguma dose de leniência de Moraes, “está deixando Bolsonaro fazer o que ele quer”.

Eu acho que ele está deixando Bolsonaro fazer o que quer entre muitas aspas.

Dependendo de seu comportamento (e de seus fãs), ele poderá sofrer medidas cautelares mais duras do que a proibição de se comunicar com os demais investigados até o julgamento e a condenação final da qual ninguém, em sã consciência, duvida nem considera injusta.

Moraes está dando corda para Bolsonaro se enforcar.

