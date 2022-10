O analfabetismo político contra o herói da classe trabalhadora

Apoie o 247

O brasileiro é, por essência, analfabeto político. A maior das críticas que faço, desde sempre, sobre os governos petistas, é a de não ter conquistado, pela educação formal, o desenvolvimento do senso crítico entre a população historicamente desfavorecida.

Como entender a expressiva votação de Lula e a vitória de senadores, deputados e governadores bolsonaristas, senão pela falta de cognição política dos eleitores? O Congresso será desfavorável ao ex- presidente Lula, caso venha a se eleger em segundo turno, dia 30 de outubro.

A maioria absoluta da população não sabe o básico, não compreende que o Presidente da República governa com apoio do Congresso Nacional, e eleger deputados e senadores do mesmo partido ou de coligações é fundamental para que os projetos eleitos pela maioria sejam aprovados.

Antes que alguém faça a análise de que os eleitores de Bolsonaro são politizados porque elegeram uma bancada substancial para apoiar o presidente caso se reeleja, adianto que a maioria desses eleitores também são analfabetos políticos, porque não reconhecem a posição que ocupam na pirâmide social.

O primeiro turno das eleições de 2022 carimbou na testa do Brasil a marca de uma nação intoxicada por um povo politicamente ‘burro’ por não ter sentado na sala de aula para aprender e discutir sobre política e cidadania, além de influenciado por uma elite desclassificada moralmente. Mesmo derrotado no segundo turno, Jair Bolsonaro terá conseguido a infeliz proeza de fortalecer a árvore do fascismo.

Antes de uma citação de Brecht sobre a necessidade de ter que ‘mudar o povo’, o fato é que, se não fosse a incrível capacidade de comunicação que faz de Lula um herói da classe trabalhadora, o Brasil estaria por completo entregue à extrema direita fascista empenhada em destruir as conquistas sociais, o meio ambiente, para implantar a política da morte e da miséria.

