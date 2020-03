O "antitudo" da esquerda: vai funcionar?

"Candidato a presidente desde já atirando no sistema e colecionando brigas com adversários e aliados, [Ciro] terá que cavar com sua retroescavadeira um espaço político que lhe tire dos históricos 12% dos votos. Vai funcionar?", questiona o colunista Ricardo Cappelli edit

Ciro Gomes é um dos quadros mais preparados do país. Defende com maestria um novo projeto nacional de desenvolvimento. Conhece a economia do Brasil como poucos.

Na política, faz a aposta de se posicionar como uma espécie de “antitudo” da esquerda. No programa Roda Viva alvejou sem dó nem piedade toda a Nova República e as construções politico-partidárias que nasceram a partir da redemocratização.

Esculhambou todos os partidos pelos quais passou.

Assim como Bolsonaro, trata retoricamente em pé de igualdade todos os governos anteriores. Paulo Guedes diz que a culpa do fracasso do país é da social democracia que reinou desde a saída dos militares do poder.

Ciro coloca a culpa no neoliberalismo entreguista de FHC e nos erros e ilusões do Lulopetismo corrupto. Ao atacar os dois presidentes mais populares da história recente, reeleitos sem dificuldades, dá o tom do que pensa dos demais.

Seu discurso, contundente e agressivo, é eficaz para o PDT. Ciro ressuscitou a juventude trabalhista. Uma turma inteligente, qualificada e boa de briga.

Sua ousadia demarca campo, fazendo subir poderosos muros de proteção em torno da militância. Mas a muralha que protege também pode isolar.

A história parece ter escolhido Bolsonaro, o deputado “patinho feio”, da extrema-direita, rejeitado por seus pares no Congresso, para vestir a disputada roupa de antissistema.

A economia quebrou no governo Dilma. A esquerda era o sistema. Como ser o “antitudo”, o que rejeita e abomina o sistema tendo sido governador pelo PSDB e ministro de Itamar e Lula? Como ser antissistema construindo alianças municipais com o DEM de ACM Neto?

Não se pode dizer que cavaleiros solitários estão fadados ao fracasso no Brasil. Nem parece que Ciro deseje cavalgar sozinho. Mas é difícil aglutinar em torno de si sentado numa metralhadora giratória - o risco de quem está perto ser atingido por balas perdidas é considerável.

Rompido com o PT e atirando nos liberais democráticos que sinalizam para a centro-esquerda, quem pretende atrair para seu projeto? Rodrigo Maia, do DEM, vice de Doria em São Paulo, lhe dará sustentação? O PSB garantiu apoio à sua candidatura em 2022?

Com os campos bem definidos e Bolsonaro brigando com Doria e Witzel pela direita, é possível ultrapassar o candidato petista dinamitando todas as pontes com o eleitorado lulista?

A indignação de Ciro com os absurdos que tomaram conta da cena política nacional é a de todos nós. Seu vigor e determinação inspiram os que sonham com dias melhores.

Candidato a presidente desde já atirando no sistema e colecionando brigas com adversários e aliados, terá que cavar com sua retroescavadeira um espaço político que lhe tire dos históricos 12% dos votos.

Vai funcionar?