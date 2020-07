O cartunista que transforma os tweets surreais de Carluxo em quadrinhos hilários

Jornalista Cyanara Menezes conta como o cartunista piauiense Caio Thiago Andrade Oliveira cria histórias em quadrinhos a partir dos tweets "sem noção" do vereador Carlos Bolsonaro edit

Por Cynara Menezes, para o Jornalistas pela Democracia

Caio Thiago de Andrade Oliveira, natural de Piripiri, no Piauí, e residente em Teresina, está transformando os tweets surreais de Carlos Bolsonaro, o Carluxo, em histórias em quadrinhos hilárias que são divulgadas pelo twitter. Cartunista desde 2003, quando publicou tirinhas em um jornal local, os quadrinhos ainda são um hobby na vida de Caio, que mantém junto com o irmão uma pequena livraria especializada em quadrinhos na capital piauiense, a Quinta Capa Quadrinhos.

“A ideia de quadrinizar um tweet do Carluxo surgiu espontaneamente, quando li um tweet tão absurdo dele que pensei que seria divertido transformar numa tira bem psicodélica”, conta o cartunista. “Mas a intenção era fazer apenas uma mesmo, nunca imaginei que teria a repercussão que teve! Resolvi fazer mais quando me avisaram que aquele tweet que eu quadrinizei não era um tweet oficial do Carluxo, era uma zoeira.”

O tweet de Carluxo que inspirou a zoeira já era mucho loco e falava em um inimigo de “calça encravada” que faz “browjob”.

A famosa Direita cêcurtiana.... É o clássico goy tucano que faz browjob no coleguinha petista mas quando deflagrado, nega e diz que nunca viu a pessoa na vida. Mas a calça encravada com prudência e sofisticaçãoooooo não engana não.... #DireitaRaizÉBolsonaro 🤣 — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) April 30, 2020

Aí um perfil de paródia de Carlos fez a sátira, que muita gente acreditou que fosse verdadeira, diante das bizarrices que o filho Zero Dois de Jair costuma publicar em seu perfil no twitter.

A primeira tirinha de Caio foi feita em cima da paródia.

“As outras tiras foram pra provar que um tweet 100% do Carluxo não fica devendo nada ao psicodelismo do perfil zoeiro”, diz o cartunista. Depois da repercussão positiva das tiras, o artista cogitou produzir o suficiente para lançar um pequeno comic book encadernado com pelo menos 22 tiras, mas esbarrou num dilema: e se Carluxo quisesse participação nas vendas, alegando direitos autorais dos tweets aloprados?

“Querendo ou não, o Carlos Bolsonaro seria o co-autor e, até onde entendo, teria poder para barrar o lançamento desse material ou até mesmo apelar para um processinho”, especula Caio. “Então, resolvi botar a produção dessas tirinhas em stand by até entender melhor minha situação. Se algum amigo advogado que manje desses paranauê estiver lendo essa entrevista e puder elucidar esta questão, fico grato.”

Confira abaixo as histórias em quadrinhos e os tweets tresloucados de Carluxo que as inspiraram.

1. O velho teatro das tesouras

O velho teatro das tesouras volta a agir mais descarado: os traíras vermelhos com seus porcarias, alinhados com os tucanos e seus gulosinhos biografados! Só observar o movimento de rodízio das prostitutas nas últimas décadas! A roupagem muda, contudo, o rabo sempre fica de fora! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) July 6, 2020

2. O começo de uma nova fase

Começo uma nova fase em minha vida. Longe de todos que de perto nada fazem a não ser para si mesmos. O que me importou jamais foi o poder. Quem sou eu neste monte de gente estrelada? — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) April 22, 2019

3. O último suspiro

Quando a única coisa que lhe resta é o último suspiro de vida, surgem estas pérolas que mostram muito mais do que palavras ao vento, mas algo que já acontece há muito. O quanto querer ser livre e independente parece ser a maior crueldade para alguns. pic.twitter.com/FNCS6yDH2x — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) April 23, 2019

4. Ewoks, Orcs e Iscariotes

5. Gepeto & Mary Poppins

sérgio, aparelhos de escuta, brinquedo gepeto, palocci não, rede, alicate, boneco chucky, tucanos, biografia, socialismo, liberdade, mary poppins... — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) June 29, 2020





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.