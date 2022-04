O caso de amor das Big Techs com a “Cultura do Cancelamento”

Apoie o 247

Por Pepe Escobar, 247 - Este mês, vários de nós – Scott Ritter, eu mesmo, o ASB Military News, entre outros – fomos cancelados do Twitter. A – não declarada – razão: estávamos desmascarando a narrativa oficialmente aprovada da guerra Rússia/OTAN/Ucrânia.

Como em tudo nas Big Techs, isso era previsível. Durei apenas sete meses no Twitter. E isso foi o tempo suficiente. Os contatos na Califórnia me disseram que eu estava no radar deles porque a conta cresceu muito rápido, e tinha um alcance enorme, especialmente depois do início da Operação Z.

Celebrei o cancelamento experimentando uma iluminação estética em frente ao Mar Egeu, na casa de Heródoto, o Pai da História. Além disso, foi muito gratificante ser reconhecido pelo grande George Galloway em sua comovente homenagem aos alvos do novo McCarthismo.

Em paralelo, o alívio cômico do tipo “Marte Ataca!” foi proporcionado pela expectativa de que a liberdade de expressão no Twitter fosse salva pela intervenção benigna de Elon Musk.

O tecno-feudalismo é um dos temas principais do meu último livro, Raging Twenties – publicado no início de 2021 e aqui revisado de forma muito atenciosa e meticulosa.

A cultura do cancelamento está embutida no projeto tecno-feudalista: conforme-se à narrativa hegemônica, senão… Em meu caso em relação ao Twitter e Facebook – dois dos guardiões da internet, ao lado do Google – eu já sabia que um dia do acerto de contas era inevitável, porque, como outros inúmeros usuários, já havia sido despachado para aquelas famosas “prisões”.

Em uma ocasião no Facebook, eu enviei uma mensagem afiada destacando que eu era um colunista/analista de uma empresa de mídia estabelecida em Hong Kong. Alguns humanos, não um algoritmo, devem ter lido, porque a conta foi restaurada em menos de 24 horas.

Mas então a conta foi simplesmente desativada – sem nenhum aviso. Eu solicitei a proverbial “revisão”. A resposta foi uma exigência de prova de identificação. Menos de 24 horas depois, veio o veredicto: “Sua conta foi desativada” porque não havia seguido aqueles notoriamente nebulosos “padrões comunitários”. A decisão foi “revista” e “não pode ser revertida”.

Celebrei com um mini-requiem budista no Instagram

Minha página do Facebook atingida-por-mísseis-Hellfire identificava claramente para o público em geral quem eu era, na época: “Analista geopolítico no Asia Times”. O fato é que os algoritmos do Facebook cancelaram um colunista de topo do Asia Times – com um cadastro comprovado e um perfil global. Os algos nunca teriam tido a coragem – digital – de fazer o mesmo com um colunista de primeira linha do The New York Times ou do Financial Times.

Os advogados do Asia Times em Hong Kong enviaram uma carta à gerência do Facebook. Previsivelmente, não houve resposta.

Claro que tornar-se um alvo de cultura de cancelamento – duas vezes – não se compara nem remotamente ao destino de Julian Assange, preso por mais de três anos em Belmarsh sob as mais terríveis circunstâncias, e prestes a ser despachado para “julgamento” no gulag americano por cometer jornalismo. No entanto, aplica-se a mesma “lógica”: o jornalismo que não está em conformidade com a narrativa hegemônica deve ser derrubado.

Conforme-se, caso contrário

Na ocasião, discuti o assunto com vários analistas ocidentais. Como um deles disse sucintamente: “Você estava ridicularizando o presidente dos Estados Unidos enquanto apontava os pontos positivos da Rússia, China e Irã. Essa é uma combinação mortal”.

Outros ficaram simplesmente atônitos: “Eu me pergunto por que você foi restringido ao trabalhar para uma publicação respeitável”. Ou fizeram as conexões óbvias: “O Facebook é uma máquina de censura. Eu não sabia que eles não dão razões para o que fazem, mas então eles fazem parte do Deep State”.

Uma fonte de bancos que normalmente coloca minhas colunas nas mesas de Masters of the Universe selecionados disse ao estilo New York-: “Você ****** severamente o Atlantic Council”. Sem dúvida: o espécime que supervisionou o cancelamento da minha conta foi um antigo hack do Atlantic Council.

Ron Unz na Califórnia teve a conta de seu site extremamente popular Unz Review purgado do Facebook em abril de 2020. Posteriormente, os leitores que tentaram publicar seus artigos se depararam com uma mensagem de “erro” descrevendo o conteúdo como “abusivo”.

Quando Unz mencionou meu caso ao renomado economista James Galbraith, “ele realmente ficou bastante chocado, e achou que isso poderia sinalizar uma tendência muito negativa de censura na Internet”.

A “tendência à censura” é um fato – já há bastante tempo. Tomemos este relatório do Departamento de Estado dos EUA para 2020 identificando “pilares do ecossistema de desinformação e propaganda da Rússia”.

Diretiva do Departamento de Estado

O último relatório da era Pompeo demoniza os sites “marginais ou conspiracionistas” que por acaso são extremamente críticos da política externa americana. Eles incluem o Strategic Culture Foundation com sede em Moscou – onde sou colunista – e o Global Research com sede no Canadá, que republicou a maioria das minhas colunas (mas o mesmo acontece com Consortium News, ZeroHedge e muitos outros websites dos EUA). Sou citado no relatório pelo nome, juntamente com alguns colunistas de topo.

A “pesquisa” do relatório afirma que o Strategic Culture – que é bloqueado pelo Facebook e Twitter – é dirigida pela SVR, a inteligência estrangeira russa. Isto é ridículo. Conheci os editores anteriores em Moscou – jovens, enérgicos, com mentes curiosas. Eles tiveram que deixar seus empregos porque depois do relatório eles começaram a ser severamente ameaçados on-line.

Portanto, a diretriz vem diretamente do Departamento de Estado – e isso não mudou sob Biden-Harris: qualquer análise da política externa americana que se desvie da norma é uma “teoria da conspiração” – uma terminologia que foi inventada e aperfeiçoada pela C.I.A.

Junte-se a parceria entre Facebook e o Atlantic Council – que é de fato um think tank da OTAN – e agora temos um ecossistema realmente poderoso.

A vida é maravilhosa

Cada fragmento de silício no vale conecta o Facebook como uma extensão direta do projeto LifeLog da Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), uma tentativa do Pentágono de “construir um banco de dados que rastreie toda a existência de uma pessoa”. O Facebook lançou seu site exatamente no mesmo dia – 4 de fevereiro de 2004 – que a DARPA e o Pentágono fecharam o LifeLog.

Nenhuma explicação dada pela DARPA foi fornecida. David Karger do MIT, na época, comentou: “Tenho certeza de que tal pesquisa continuará a ser financiada sob algum outro título. Não consigo imaginar a DARPA ‘desistindo’ de uma área de pesquisa tão importante”.

É claro que nenhuma “smokin’ gun” (evidência) conectando diretamente o Facebook à DARPA jamais será autorizada a vir à tona. Mas, ocasionalmente, alguns jogadores-chave falam, como Douglas Gage, nada menos que o conceitualizador do LifeLog: “O Facebook é a verdadeira face do pseudo-LifeLog neste ponto (…) Acabamos fornecendo o mesmo tipo de informação pessoal detalhada a anunciantes e corretores de dados e sem despertar o tipo de oposição que a LifeLog provocou”.

Portanto, o Facebook não tem absolutamente nada a ver com jornalismo. Sem mencionar a pontificação sobre o trabalho de um jornalista, ou assumir o direito de cancelá-lo. O Facebook é um “ecossistema” construído para vender dados privados com um enorme lucro, oferecendo um serviço público como uma empresa privada, mas acima de tudo compartilhando os dados acumulados de seus bilhões de usuários com o estado de segurança nacional dos Estados Unidos.

A estupidez algorítmica resultante, também compartilhada pelo Twitter – incapaz de reconhecer nuance, metáfora, ironia, pensamento crítico – está perfeitamente integrada no que o antigo analista da C.I.A. Ray McGovern cunhou brilhantemente como o complexo MICIMATT (militar-industrial-congresso-inteligência-mídia-academia- think tanks).

Nos Estados Unidos, pelo menos o estranho especialista em poder monopolístico identificou este impulso neo-Orwelliano como acelerando “o colapso do jornalismo e da democracia”.

Os “jornalistas profissionais checadores de fatos” do Facebook não se qualificam nem mesmo como patéticos. Caso contrário, o Facebook – e não analistas como McGovern – teria desmascarado o Russiagate. Isso não cancelaria rotineiramente os jornalistas e analistas palestinos. Não desativaria a conta do professor da Universidade de Teerã Mohammad Marandi – que na verdade nasceu nos Estados Unidos.

Recebi várias mensagens afirmando que ser cancelado pelo Facebook – e agora pelo Twitter – é um distintivo de honra. Bem, tudo é impermanente (budismo) e tudo flui (taoísmo). Portanto, ser deletado – duas vezes – por um algoritmo se qualifica, na melhor das hipóteses, como uma piada cósmica.

