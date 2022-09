O efeito Tostines

Apoie o 247

ICL

Um estudo do NetLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, concluiu que o algoritmo do YouTube recomenda mais intensamente vídeos da Jovem Pan e a favor de Bolsonaro a usuários novos, que não os acessaram anteriormente. Beleza.

A partir dessa informação, muitas pessoas de esquerda, petistas ou progressistas entenderam que o YouTube está privilegiando a direita ou a extrema-direita em detrimento a conteúdos de esquerda, ou favoráveis a Lula.

Eu que não entendo nada de algoritmos, pergunto: o algoritmo consegue identificar o que é conteúdo de direita e o que é conteúdo de esquerda? Ou identifica vídeos que têm mais audiência e mais “likes”?

A Rádio Jovem Pan foi fundada em 1944, há 78 anos, portanto, e, embora atualmente tenha mesmo uma linha de apoio a Bolsonaro, é factível supor que, por estar há tanto tempo no mercado, sua audiência seja maior do que a de empresas que veiculam conteúdos de esquerda há dez anos.

A Jovem Pan é mais recomendada pelo YouTube porque é de direita ou porque tem mais audiência?

A Jovem Pan é recomendada pelo YouTube porque tem mais audiência ou tem mais audiência porque é recomendada pelo YouTube?

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.