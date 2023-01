O golpe reverso dos maus estrategistas foi tiro de canhão no pé

Apoie o 247

ICL

Por Hildegard Angel, para o 247

A reunião do presidente Lula com os chefes dos demais poderes e a presença unânime em Brasília dos 27 governadores fortaleceu a Democracia, como jamais, e consolidou Lula na Presidência do país de modo inquestionável

Esses estrategistas do golpe precisam fazer uma reciclagem pois, além de a tentativa 'flopar', deram um tiro no pé, martelaram o próprio dedo e marcaram um gol contra, garantindo a taça da vitória para a Democracia brasileira.

Foi a consagração de Lula como presidente, mal começou a governar, recebendo manifestações solidárias de chefes de estado estrangeiros, oferecimento de apoio de México, Chile, Argentina, Colômbia, Canadá e Estados Unidos, além de telefonema de Biden e novo convite para ir a Washington. Sem falar que agregou em torno de si, além de seus já aliados, os opositores, pois ninguém mais quer ser identificado com o bolsofascismo. A não ser o Malafaia.

O golpe, que não vingou, derrubou o Tutinha de seu trono na Jovem Pan. Fez o deputado Ricardo Barros levar um pito ao vivo da âncora da CNN. Ejetou o aliado do Bozo do comando da Segurança no DF. Pôs o governador Ibaneis de castigo, girando como pião por 90 dias. Obrigou as redações a se cultivarem sobre Portinari, Di Cavalcanti, Krajcberg, Bruno Giorgi, Ceschiatti, a aprenderem o nome do relojoeiro de Luis XIV, que as vidraças do Niemeyer não são blindadas e que a mesa de despachos de JK está viva e mora no Planalto (se é que ficou inteira).

Em menos de 24 horas, o golpe micado despertou a militância adormecida e levou multidões às ruas e praças, berrando "anistia não!" - o que desde 1985 a gente esperava acontecer.

E last but not least ensinou a Globo a chamar os bolsonaristas pelo nome próprio, "terroristas", e a chamar golpe de golpe. Agora, só falta ela enquadrar Moro e Dallagnol como inimigos do Brasil, reconhecer que a Lava Jato foi Farsa a Jato, e pedir desculpas a Lula.

Apoie a iniciativa do Jornalistas pela Democracia no Catarse

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.