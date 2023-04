O livro-bomba: relatos de Emílio Odebrecht

Apoie o 247

No início do mês de maio, chegará às livrarias um petardo, um livro-bomba, que vai explodir na mídia brasileira com o máximo de megatons. A obra traz o relato da trajetória de Emílio Odebrecht, desde seu início, com o pai, Norberto, e de como ele transformou a CNO em uma das três maiores empresas do Brasil, ao lado da Petrobrás e da Vale, e numa das maiores empreiteiras do mundo. E a boa notícia é que, mesmo com todo empenho da Lava Jato e de órgãos da mídia nacional em destruí-la, a empresa brasileira conseguiu se reerguer e acaba de ganhar a concorrência de um bilhão e cem milhões de dólares, para construir uma ferrovia em Angola.

Agora, a notícia melhor ainda diz respeito ao livro. O dr. Emílio Odebrecht vai contar como todas as delações premiadas da Lava Jato eram forjadas e foram obtidas através de intimidação e chantagem. Dará detalhes, nome, endereço, celular e raio X dos dentes.

