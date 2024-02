O maior Carnaval do mundo

Lamentável essa disputa carnavalesca como afirmação da identidade, do orgulho e da autoestima. Afinal, quem ganha com isso? edit

Relutei muito em tocar neste ponto. Dizia o sociólogo do lugar que existem dois tipos de regionalismo, um sadio e um separatista. Naturalmente o sadio exalta as coisas da terra, sem dar as costas para o mundo. Sempre me preocupei com os efeitos e as consequências do mau regionalismo, porque ele tende a fechar os olhos às mazelas da nossa região. Acho que há muita coisa boa na nossa aldeia, mas é preciso apontar os defeitos que ela conserva e que temos de extirpar.

Um deles é o preconceito racial a discriminação e o ódio destilado contra aos afrodescendentes e suas matrizes religiosas, fruto da chaga da escravidão africana no Brasil. O segundo é a misoginia e a transformação, responsável pela violência contra os trans e homossexuais. O terceiro é a matriz violenta na formação do caráter social. E o quarto é o descaso com os idosos e deficientes. Existe entre nós a ideia da afirmação do machocentrismo, INTIMAMENTE ASSOCIADA À VIOLÊNCIA E A MISOGINIA.

Essa cultura machocêntrica faz também a apologia da vitalidade, da potência do novo, em contraposição ao velho, ao idoso, aos fracos e incapazes. A mentalidade patriarcal-escravista é excludente, discriminatória e violenta. Não só pela violência patrimonial mas familiar, interpessoal conjugal, de gênero e orientação sexual. A ideia de uma cultura de paz não condiz com a herança histórica e cultural que recebemos dos nossos antepassados.

Neste ponto, entra a questão cultural. O multiculturalismo tão festejado pela propaganda oficial é um produto exótico a ser vendido ao visitante. É aquilo que um antropólogo chamou de a sorriso do morto. Legado cultural domesticado, pasteurizado, para ser vendido como produto ao turista desavisado. Sua mais perfeita tradução são as estatísticas dos empregos temporários gerados, da renda produzida , da economia criativa e da felicidade geral da nação.

Associamos essa espetacularização dos folguedos e tradições a uma imagem de autoestima, orgulho, identidade tal qual uma feijoada num restaurante chic de Paris. A essência protéica é a mesma, mas a embalagem e as circunstâncias da compra são outra coisa. Pelo visto, o Carnaval multicultural é participativo e globalizou-se. Tornou-se uma mercadoria nos free-shoppings internacionais, como as réplicas de Buda vendidas na Indonésia.

Mais grave é torná-la uma variante espúria de cultura cívica habilmente utilizada pelo Estado. Vestir a camisa da administração municipal, estadual ou federal. Ser bom pernambucano, recifense ou brasileiro é amar o Carnaval (das cervejarias), triste daquele que não frevar ou cair no passo, é um traidor da pátria, da nação. Ou é doido ou doente do pé. E assim se produz uma estranha forma de patriotismo carnavalesco, onde se conta ou se mede a quantidade de foliões, o número das troças é o quantum da riqueza gerada. Qual é o melhor carnaval? O do Rio de Janeiro, o de Salvador, o de Recife? O de Olinda?

Lamentável essa disputa carnavalesca como afirmação da identidade, do orgulho e da autoestima. Afinal, quem ganha com isso? Os que mais precisam de políticas públicas? De assistência social? Será mesmo o Carnaval tão inclusivo e democrático, como se pensa?

Veremos, depois que a folia acabar.

