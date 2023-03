O que segue à hegemonia dos EUA

Os Estados Unidos continuam sendo um país poderoso, mas não se conformaram com as imensas mudanças que estão ocorrendo na ordem mundial, escreve Vijay Prashad. edit

Apoie o 247

ICL

Por Vijay Prashad no Consortium News, tradução automática

Tricontinental: Instituto de Pesquisa Social

Em 24 de fevereiro, o Ministério das Relações Exteriores da China divulgou um plano de 12 pontos intitulado “Posição da China sobre a solução política da crise na Ucrânia”. Este “plano de paz”, como tem sido chamado, está ancorado no conceito de soberania, baseado nos princípios bem estabelecidos da Carta das Nações Unidas de 1945 e nos Dez Princípios da Conferência de Bandung dos estados africanos e asiáticos realizada em 1955.

O plano foi divulgado dois dias depois que o diplomata sênior da China, Wang Yi, visitou Moscou, onde se encontrou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. O interesse da Rússia no plano foi confirmado pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, logo após a visita: “Qualquer tentativa de produzir um plano que coloque o conflito [Ucrânia] em um caminho de paz merece atenção. Estamos considerando o plano de nossos amigos chineses com muita atenção”.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, saudou o plano horas depois que ele foi divulgado, dizendo que gostaria de se encontrar com o presidente da China, Xi Jinping, o mais rápido possível para discutir um possível processo de paz. O presidente da França, Emmanuel Macron, ecoou esse sentimento, dizendo que visitaria Pequim no início de abril.

Há muitos aspectos interessantes desse plano, principalmente um apelo para encerrar todas as hostilidades perto de usinas nucleares e uma promessa da China de ajudar a financiar a reconstrução da Ucrânia. Mas talvez a característica mais interessante seja que um plano de paz não veio de nenhum país do Ocidente, mas de Pequim.

Quando li “A posição da China sobre a solução política da crise da Ucrânia”, lembrei-me de “On the Pulse of Morning”, um poema publicado por Maya Angelou em 1993, os escombros da União Soviética diante de nós, o terrível bombardeio de Iraque pelos Estados Unidos ainda produzindo tremores secundários, os tremores sentidos no Afeganistão e na Bósnia. O título deste boletim, “Renascer o Sonho de Paz Global e Respeito Mútuo”, está no cerne do poema. Angelou escreveu ao lado das rochas e das árvores, aqueles que sobrevivem aos humanos e nos assistem destruir o mundo. Duas seções do poema merecem ser repetidas:

Cada um de vocês, um país fronteiriço,

Delicado e estranhamente orgulhoso,

No entanto, avançando perpetuamente sob cerco.

Suas lutas armadas por lucro

Deixaram colares de resíduos em

Minha costa, correntes de detritos em meu peito.

No entanto, hoje eu chamo você para o meu rio,

Se você não estudar mais a guerra. Venha,

vestido em paz, e cantarei as canções que

o Criador me deu quando eu, a

Árvore e a rocha éramos um.

Antes que o cinismo fosse uma marca sangrenta em sua

testa e quando você ainda sabia, você ainda

não sabia nada.

O Rio cantou e continua cantando.

…

A história, apesar de sua dor lancinante

, não pode ser revivida, mas se enfrentada

com coragem, não precisa ser vivida novamente.

A história não pode ser esquecida, mas não precisa ser repetida. Essa é a mensagem do poema de Angelou e a mensagem do estudo que divulgamos na semana passada, “Oito contradições da 'ordem baseada em regras' imperialista”.

Em outubro de 2022, o Centro de Pesquisa de Política Internacional (CIPI) de Cuba realizou sua 7ª Conferência de Estudos Estratégicos, que estudou as mudanças que estão ocorrendo nas relações internacionais, com ênfase no declínio do poder dos estados ocidentais e no surgimento de uma nova confiança no mundo em desenvolvimento.

Não há dúvida de que os Estados Unidos e seus aliados continuam a exercer imenso poder sobre o mundo por meio da força militar e do controle dos sistemas financeiros. Mas com a ascensão econômica de vários países em desenvolvimento, tendo a China à frente, uma mudança qualitativa se faz sentir no cenário mundial.

Um exemplo dessa tendência é a disputa em curso entre os países do G20, muitos dos quais se recusaram a se alinhar contra Moscou, apesar da pressão dos Estados Unidos e de seus aliados europeus para condenar firmemente a Rússia pela guerra na Ucrânia. Esta mudança na atmosfera geopolítica requer uma análise precisa baseada nos fatos.

Para tanto, nosso último dossiê, “ Sovereignty, Dignity, and Regionalism in the New International Order ”, produzido em colaboração com o CIPI, reúne algumas das reflexões sobre o surgimento de uma nova dispensação global que se seguirá ao período de hegemonia dos Estados Unidos. .

O texto abre com um prefácio do diretor do CIPI, José R. Cabañas Rodríguez, que destaca que o mundo já está em guerra, ou seja, uma guerra imposta a grande parte do mundo (incluindo Cuba) pelos Estados Unidos e seus aliados por meio de bloqueios e políticas econômicas como sanções que estrangulam as possibilidades de desenvolvimento. Como disse o ex-ministro das Finanças da Grécia, Yanis Varoufakis , os golpes de hoje “não precisam de tanques. Eles alcançam o mesmo resultado com os bancos.”

Os EUA estão tentando manter sua posição de “ mestre único ” por meio de uma ofensiva militar e diplomática agressiva tanto na Ucrânia quanto em Taiwan, despreocupados com a grande desestabilização que isso infligiu ao mundo. Essa abordagem se refletiu na declaração do secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin , de que “queremos ver a Rússia enfraquecida” e na declaração do presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos EUA, Michael McCaul , de que “a Ucrânia hoje – amanhã será Taiwan”. É uma preocupação com essa desestabilização e com o declínio da sorte do Ocidente que levou a maioria dos países do mundo a se recusar a unir esforços para isolar a Rússia.

À medida que alguns dos maiores países em desenvolvimento, como China, Brasil, Índia, México, Indonésia e África do Sul, abandonam a dependência dos Estados Unidos e seus aliados ocidentais, eles começaram a discutir uma nova arquitetura para uma nova ordem mundial. O que está bastante claro é que a maioria desses países – apesar das grandes diferenças nas tradições políticas de seus respectivos governos – agora reconhece que a “ordem internacional baseada em regras” dos Estados Unidos não é mais capaz de exercer a autoridade que já teve.

O atual movimento da história mostra que a ordem mundial está passando de uma ordem ancorada na hegemonia dos Estados Unidos para outra de caráter muito mais regional. Os formuladores de políticas dos EUA, como parte de seu medo, sugerem que a China quer dominar o mundo, seguindo a linha do argumento da “Armadilha de Tucídides” de que quando um novo aspirante à hegemonia aparece em cena, isso tende a resultar em guerra entre os emergentes poder e grande poder existente. No entanto, este argumento não é baseado em fatos.

Em vez de buscar gerar pólos de poder adicionais – nos moldes dos Estados Unidos – e construir um mundo “multipolar”, os países em desenvolvimento estão pedindo uma ordem mundial enraizada na Carta da ONU, bem como fortes sistemas regionais de comércio e desenvolvimento.

“Esse novo internacionalismo só pode ser criado – e um período de balcanização global evitado”, escrevemos em nosso último dossiê, “com base no respeito mútuo e na força dos sistemas regionais de comércio, organizações de segurança e formações políticas”. Indicadores dessa nova atitude estão presentes nas discussões que ocorrem no Sul Global sobre a guerra na Ucrânia e se refletem no plano chinês de paz.

Nosso dossiê analisa um pouco esse momento de fragilidade do poder dos EUA e sua “ordem internacional baseada em regras”. Traçamos o renascimento do multilateralismo e do regionalismo, que são conceitos-chave da ordem mundial emergente. O crescimento do regionalismo se reflete na criação de uma série de órgãos regionais vitais, desde a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) até a Organização de Cooperação de Xangai (SCO), ao lado do aumento do comércio regional (com o bloco BRICS sendo uma espécie de “regionalismo plus” para o nosso período).

Enquanto isso, a ênfase no retorno às instituições internacionais para a tomada de decisões globais, como evidenciado pela formação do Grupo de Amigos em Defesa da Carta da ONU, por exemplo, ilustra o desejo revigorado pelo multilateralismo.

Os Estados Unidos continuam sendo um país poderoso, mas não se conformaram com as imensas mudanças que estão ocorrendo na ordem mundial. Deve moderar sua crença em seu “destino manifesto” e reconhecer que nada mais é do que mais um país entre os 193 estados membros das Nações Unidas. As grandes potências - incluindo os Estados Unidos - encontrarão maneiras de acomodar e cooperar para o bem comum ou entrarão em colapso juntas.

No início da pandemia, o chefe da Organização Mundial da Saúde, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, exortou os países do mundo a serem mais colaborativos e menos confrontadores, dizendo que “este é o momento de solidariedade, não de estigma” e repetindo , nos anos seguintes, que as nações devem “trabalhar juntas através das divisões ideológicas para encontrar soluções comuns para problemas comuns”. Estas sábias palavras devem ser ouvidas.

Vijay Prashad é um historiador, editor e jornalista indiano. Ele é um companheiro de redação e correspondente-chefe da Globetrotter. Ele é editor da LeftWord Books e diretor do Tricontinental: Institute for Social Research . Ele é membro sênior não residente do Chongyang Institute for Financial Studies , Renmin University of China. Ele escreveu mais de 20 livros, incluindo The Darker Nations e The Poorer Nations . Seus livros mais recentes são A luta nos torna humanos: aprendendo com os movimentos pelo socialismo e, com Noam Chomsky, A retirada: Iraque, Líbia, Afeganistão e a fragilidade do poder dos EUA .

Este artigo é do Tricontinental: Institute for Social Research.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.