Um grupo de amigos do Rio de Janeiro, eleitores do candidato Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República, inventou uma forma diferente de fazer campanha. Cansados e preocupados com a propagação do ódio, eles pensaram numa ação para gerar afeto positivo e criar oportunidade de conversar com eleitores indecisos. Foi aí que surgiu a ideia de montar a banca ABRAÇOS GRÁTIS!

No sábado 15 de outubro, os amigos fizeram a experiência perto da estação do Metrô de Botafogo, e a receptividade foi surpreendente. Teve até uma eleitora que declarou voto no adversário, mas quis o abraço!

“Vai que esse sentimento de acolhimento mexe com ela, né? Ao menos quebramos esse clima de guerra entre as pessoas”, comenta Gricel Osório, uma das participantes da ação.

A repercussão das publicações dos abraços no Twitter com a hashtag #AbracoAquiLulaLa fez outros grupos se animarem com a ideia. “Decidimos criar o perfil @abracoaquilula no Instagram para publicar as fotos e vídeos dos abraços e motivar ainda mais outros grupos”, conta o idealizador da ação, Miguel Freitas. No perfil também há dicas sobre como fazer seu ABRAÇO GRÁTIS.

Quem quiser publicar os registros da sua ação no @abracoaquilula deve marcar o perfil ou mandar as fotos e vídeos por DM.

Para seguir no Instagram: https://www.instagram.com/abracoaquilulala/

Essa onda de afeto tem que se propagar!

