Os paratudos por dinheiro 'rides again'

Por Hildegard Angel, para o 247

Parodiando Brizola, "tudo que é bom pro Temer e sua turma, eu sou contra. Tudo que é ruim pro Temer e sua turma, eu sou a favor".

A "Lei das Estatais", que o Congresso quer mudar, foi aprovada na gestão de Michel Temer, sob a inspiração dos interesses do Mercado, esse papatudo por dinheiro mas só no meu bolso".

O Mercado já acionou a mídia corporativa e venal para detonar a mudança na Lei das Estatais, lei que o governo Michel Temer "obrou" contra os interesses do Brasil e de nossa soberania.

Não nos deixemos mais influenciar e enganar pelos discursos "indignados" dos porta-vozes do mercado e da direitona, que não pensam nos interesses do país e do povo. Pensam nos interesses deles mesmos.

Confiram a "ficha" dos que se manifestam contra essa mudança. São os entreguistas, os mal intencionados de sempre, que querem o Brasil atrasado, "imexível", para que eles possam continuar a agir por debaixo dos panos. São os habituais falsos moralistas, usando o argumento da "corrupção", pois são eles que detêm a "reserva de mercado" da corrupção e das propinas, e pretendem continuar a detê-la. Não acreditamos mais neles.

Abrimos nossos olhos , que estavam cobertos pela cataratas da ingenuidade e da boa-fé, embriagados pelos plin-plins e plen-plens da grande mídia.

