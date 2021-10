Pandora Papers e resumo da ópera

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Davis Sena Filho

Resumo da ópera: as duas principais autoridades monetárias, econômicas e fazendárias do País, responsáveis pelas políticas fiscais, a estabilidade da moeda, o equilíbrio do câmbio, o controle das remessas de lucros, pelo crescimento da economia e o combate à inflação, a resguardar o papel e a diferença de cada cargo, possuem contas em paraísos fiscais.

Nessas offshores, onde se lava também dinheiro sujo, inclusive o proveniente da corrupção, não se paga impostos, escamoteam fortunas, sendo que rotineiramente milionários de vários ramos e atividades e autoridades do mundo inteiro sonegam impostos e fazem remessas ilegais de dinheiro. São, na verdade, grandes quantidades de dinheiro não fiscalizadas e contabilizadas pelos governos, apesar de dizerem que offshores são legais etc... Blá blá blá...

PUBLICIDADE

E exatamente as duas autoridades mais importantes do Brasil sobre questões e assuntos econômicos e monetários remetem fortunas para paraísos fiscais, na maior infâmia possível, pois a ocupar cargos de importâncias relevantes no serviço público, a causar grave insegurança institucional e desconfianças quanto à moral e à honestidade das duas autoridades brasileiras citadas no escândalo Pandora Papers.

Um se chama Paulo Guedes, ministro da Economia; o outro atende pelo nome de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central.

PUBLICIDADE

Cadê a PGR, a PF e a Justiça? Cadê os golpistas que arrasaram com a economia do Brasil e a autoestima de dezenas de milhões de brasileiros mais simples? Cadê os cafajestes que foram às ruas a apoiar golpe de estado, ajudar a desmontar o estado brasileiro, chamar todo mundo de ladrão e vestir a camisa amarela da corrupta CBF?

Cadê o Grupo Globo, Folha de S. Paulo, Estadão, Veja e cia, com suas matérias e opiniões tendenciosas, manipuladoras e mentirosas, a fazerem o verdadeiro, o autêntico e genuíno jornalismo de guerra e de esgoto? Escafederam-se! E esses caras enriquecem há séculos com a tragédia brasileira, retratada no abandono e descaso do Estado burguês e na pobreza e miséria.

PUBLICIDADE

Ah, se fosse o Lula, a Dilma e o PT... A essas horas estariam a comer fogo e durante dias seriam chamados de ladrões e corruptos pelos verdadeiros ladrões e corruptos, como aconteceu em passado mais do que recente. Vamos ver se os filhos diletos da casa grande escravocrata vão para a cadeia ou pelo menos caem do poder, pois nem no inferno se aturaria tanta falta de vergonha na cara e vocação para a vilania, a criminalidade e a Pandora Papers. É isso aí.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.