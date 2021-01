Pazuello, o “craque em logística”, vai cair?

Segue o processo de fritura do general Eduardo Pazuello, o servil e incompetente ministro da Saúde. Além dos generais da ativa, que estão preocupados com o aumento do desgaste da já arranhada imagem do Exército, o "craque em logística" agora incomoda outros picaretas do laranjal bolsonariano. edit

Segue o processo de fritura do general Eduardo Pazuello, o servil e incompetente ministro da Saúde. Além dos generais da ativa, que estão preocupados com o aumento do desgaste da já arranhada imagem do Exército, o "craque em logística" agora incomoda outros picaretas do laranjal bolsonariano.



O jornal Valor desta quarta-feira (20) estampou no título: "Ministros avaliam trabalho de Pazuello como insatisfatório”. Segundo a matéria, os governistas temem pela queda de popularidade do presidente devido aos erros de planejamento no enfrentamento da pandemia da Covid-19 e na chamada "guerra das vacinas".



O jornal relata que "um grupo restrito de ministros se reuniu nesta segunda-feira com o presidente Jair Bolsonaro para discutir a situação do titular da Saúde, Eduardo Pazuello, desgastado com os problemas nos hospitais de Manaus e com as falhas do governo na estratégia de vacinação contra a Covid-19".



"Bolsonaro está bastante insatisfeito"



Participaram da reunião de emergência, no Palácio do Planalto, os ministros Paulo Guedes (Economia), Fernando Azevedo (Defesa), André Mendonça (Justiça e Segurança Pública) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral). O diagnóstico traçado sobre a situação do governo foi bastante preocupante e acendeu o sinal de alerta.



"Segundo apurou o Valor, a avaliação geral é de que o trabalho do ministro não é satisfatório e que urge melhorar... Foram abordadas as falhas na estratégia logística da vacinação, área em que se esperava um desempenho muito melhor de Pazuello, tido como um especialista no tema". Também foi criticado o trabalho de comunicação do governo.



O jornal ainda destila veneno: "O presidente Bolsonaro, segundo relatos de participantes, está bastante insatisfeito com a performance do general na pasta, mas não pretende demonstrar publicamente que cedeu às pressões para demiti-lo". Será que o "craque em logística", que inclusive não esconde mais sua irritação e descontrole, será defenestrado do laranjal?

