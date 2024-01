Por que Bolsonaro mandou espionar a promotora do caso Marielle?

Apoie o 247

Se a Abin de Alexandre Ramagem monitorou a promotora Simone Sibilio, que atuava no caso do assassinato de Marielle, e a Abin de Alexandre Ramagem estava 100% dedicada a resolver os problemas da família Bolsonaro, e obedecia a todos os desejos de Bolsonaro, está na cara que o assassinato de Marielle é um problema para a família Bolsonaro.

A pergunta é: a Abin de Alexandre Ramagem só monitorou pessoas que Bolsonaro queria monitoradas ou entrou em ação para ameaçar, chantagear e intimidar?

A promotora deixou o caso em 2021.

