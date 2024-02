Prisão para Senzala ou Casa Grande no 8/01?

Apoie o 247

A liberdade de expressão é uma conquista da humanidade. Contudo, essa aquisição é passível de se tornar um veículo do erro. Bolsonaro, querendo demonstrar força política, conseguiu reunir mais de 180 mil pessoas em São Paulo, em uma manifestação para defender a si próprio da cadeia, que está por vir, acaba também gerando mais elementos comprovatórios de culpa como mandante do golpe fracassado. Mas enquanto a prisão dos delinquentes já está em curso, cada vez fica mais clara pela Polícia Federal, a culpabilidade do ex-presidente. E com isso, a luta é por anistia ou qualquer artifício.

Pesquisa realizada pela USP entre participantes da manifestação pró-Bolsonaro no último domingo, mostrou que a maioria era de apoiadores do golpe e totalmente identificados com a extrema direita. Sem dizer o déficit cognitivo, a despeito das entrevistas colocando Israel como cristão como eles. Desses mais de 180 mil, 80% deles acreditam que Bolsonaro venceu as eleições. E isso é preocupante. A Casa Grande transforma em massa de manobra essa qualidade de recrutas para seus planos, sem se responsabilizar por prisões, mas quando a PF consegue provas robustas, precisa sair estrategicamente à direita, como diria o Leão da Montanha.

O mote da perseguição política, inquisição, Noite de São Bartolomeu é amplamente usada para rebater as provas. É o mesmo que muitos terraplanistas dizem sobre a Terra ser redonda: Narrativa. E para impressionar a população, vale tudo. Carla Zambelli organiza manifestantes para não ficarem perto, mas se espalharem para dar impressão de maior volume, caminhão de som tocando gravação de gritos da multidão, entre outras artimanhas. Mesmo com toda a produção, a parada Gay lota mais que a manifestação de apoio a Bolsonaro.

Muitos evangélicos que levavam bandeiras do Brasil e de Israel (Algumas ao invés da Estrela de Davi, tinham um Pentagrama), sequer sabem os ensinamentos cristãos, apenas tem preocupação material pessoal. Apesar desse momento antirreligioso, com momentos agudos, que se transformam em ódio e ofensa aos mais elementares direitos humanos sobrevivem e se expandem para apoiar pastores que apoiam Bolsonaro. A hipocrisia reina entre a cúpula da Casa Grande. Quando houve o ato a favor da democracia, o governador Zema não participa dizendo que era um evento político, mas para a manifestação a favor do golpe, está presente defendendo os conspiradores.

O balanço do perfil de quem estava presente na passeata a favor do golpe, do qual Bolsonaro admitiu no carro de som sobre a minuta do Golpe, são de investigados pela PF, apoiadores do golpe militar (do qual foram proibidos de levarem os famosos pedidos da volta do AI-5), filhotes da ditadura, tias do zap, oportunistas, evangélicos com ódio e preconceituosos.

A Senzala que está presa vai de pessoas comuns a militares. Todos são massas de manobra da extrema direita, sem importância até o momento. Estão presos e condenados. Com provas robustas e auxílio de vídeo. O mesmo será para a Casa Grande. A manifestação seria uma tentativa de pressionar a justiça para parar com as investigações que a cada dia que passa, trazem cada vez mais provas de como foi o golpismo.

Sabemos que a corda sempre rompe do lado mais fraco, como aconteceu até o momento, com a prisão dos executores. Mas sempre, logo após os executores do crime, vem aqueles que planejam o crime. E nessa esteira, da casa caindo, temos que pensar e defender sempre a verdade, pensar em retomar as ruas permanentemente e voltar a enxergar as necessidades populares e não se parecer tanto com a política tradicional. Essa firmeza de atitude nos ajuda a construir um mundo melhor.

A esperança é que realmente sejam presos tanto a Senzala bolsonarista quanto a Casa Grande. #Sem anistia aos conspiradores

