Quebra de sigilos apavora Bolsonaro

Caiu como uma bomba no Palácio do Planalto a notícia de busca e apreensão em endereços dos “empresários golpistas” amigos do presidente.

O ministro Alexandre de Moraes vai ter a íntegra das conversas fora das quatro linhas, em meio às quais poderão aparecer outros personagens, talvez ministros, talvez o próprio Bolsonaro. É nitroglicerina pura.

Outro motivo de preocupação é a ordem de quebra de sigilo bancário.

Moraes é o relator do inquérito das fake news, aberto por Dias Toffoli em 2019 para investigar ataques a ministros do STF por milícias digitais anti-democráticas. Em abril, Moraes disse que estava chegando nos financiadores.

Se forem encontradas, nas buscas e apreensões, provas de que esses empresários financiaram os ataques - que é o que Moraes procura - a bomba pode estourar não só no colo deles, mas no colo de Bolsonaro.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

