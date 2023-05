Relato de guerra de Emílio Odebrecht

Apoie o 247

Contemplem, queridos! Este é o meu exemplar do livro-bomba de Emílio Odebrecht, quentinho e apetitoso como pão matinal de padaria, que me chega às mãos uma semana antes do lançamento.

Um relato demolidor, que não deixa tijolo sobre tijolo, pedra de brita sobre pedra de brita, viga sobre viga da Operação Lava Jato, concebida para impedir a eleição de Lula, encarcerando o maior líder político da América Latina, implodir a indústria da construção pesada e aniquilar qualquer possibilidade de futuro para o Brasil e o povo brasileiro.

A Lava Jato adubou o terreno para a honesta Dilma ser impichada por uma “pedalada”, para a desestruturação do Estado, para transformar as ruas das capitais brasileiras em pátios de milagres, para franquear o poder a um bando de quadrilheiros salteadores, com tapete vermelho para o fascismo, o nazismo, as máfias milicianas, a violência e a estupidez.

A obra não se detém apenas nas fraturas afetivas causadas no clã Odebrecht. Ela expõe o ambiente inescrupuloso de denúncias mentirosas, o cenário de “salve-se quem puder”, e os leitores que tapem o nariz.

Um passeio diante das vitrines das vilezas de que são capazes pessoas inescrupulosas, as mais ilustres, em nome de seu conforto, poder e dinheiro. Um mostruário de carácteres, no qual poucos, muito poucos, não saem arranhados.

O Brasil da LJ voltou ao tempo do “dedurismo”, que pensávamos extinto ao fim da ditadura, com amigo entregando amigo, parente denunciando parente, na contra-mão da verdade, num “salve-se quem puder” generalizado.

Tudo isso e muito mais nesta obra, toda escrita na primeira pessoa, e que será vendida apenas nas livrarias. Sem internet nem plataformas.

Sirvam-se, queridos. Reservem seu exemplar na livraria da esquina, pois é bem capaz de o livro se esgotar antes mesmo de chegar às lojas.

A editora é a Topbooks e o prefácio é de Rubens Ricupero, o verdadeiro criador do Plano Real.

A Lava Jato, como diz o título, foi “Uma guerra contra o Brasil”.

