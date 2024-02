Renascimento Plano Condor 2.0 na América Latina

Apoie o 247

Nossa América nasceu independente, tecida de lutas e resistências de nossos povos originários.

A partir do primeiro processo de emancipação e independência liderado pelo general Simón Bolívar, considerado o pai da Pátria Grande, está presente sua profunda convicção revolucionária expressa na Carta ao Coronel Patrício Campbell, durante sua visita a Guayaquil, na qual ele afirma: "Os Estados Unidos parecem destinados pela Providência a inundar a América de miséria em nome da liberdade".

Ele não estava errado, seu grande ideal nos interpela e convoca a manter viva a batalha das ideias, a luta e resistência tecidas com unidade na diversidade desde uma geopolítica de emancipação, independência e justiça social.

A subversão política e ideológica do imperialismo estadunidense vem reconstruindo uma grande agenda de Segurança Hemisférica e Continental a partir da chamada "Guerra Fria", os resquícios neofascistas das ditaduras cívico-militares, violentamente repressivas, nascidas no chamado Cone Sul durante a década de 1970, blindadas pela impunidade, pelo assédio e pela interferência para deter a triunfante Revolução Cubana e o gigantesco ascenso das massas provocado pela heroica guerra revolucionária dos povos do Vietnã, Laos e Camboja contra os Estados Unidos, para evitar a expansão da justiça social.

Em outras palavras, o imperialismo aplicou uma forte estrutura e enraizamento anticomunista que causou profundas sequelas e violações dos direitos humanos e fundamentais em Nossa América, principalmente no Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Equador, Bolívia e Brasil.

A Colômbia sempre permaneceu presa a regimes oligárquicos ultraconservadores muito repressivos que historicamente tiveram o respaldo incondicional de uma força pública a serviço do bloco de poder hegemônico, do capitalismo embrionário e selvagem, o que evidencia uma crise sistemática e estrutural, tornando-se muito perigoso por continuar se considerando o gendarme da humanidade.

Durante os séculos XX e XXI, a partir de uma matriz anticolonialista e antiimperialista, podemos observar o ressurgimento de uma segunda independência inconclusa e em processo permanente de disputa pela geopolítica da dominação do imperialismo norte-americano, tornando-se uma metástase que mina as soberanias de nossos povos tecidos de luta e resistência permanente.

Aos 65 anos de comemoração do triunfo da Revolução Cubana e entrada em Havana da irmã mais velha das Antilhas, nossa região também clama indignada por mais de seis décadas pelo bloqueio transformado em crime de lesa-humanidade, somadas às medidas coercitivas unilaterais; no entanto, a luta e resistência a essas operações genocidas e insanas do imperialismo não detêm um povo atacado por violações recorrentes desencadeadas durante a pandemia da Covid-19 e pós-pandemia.

No entanto, a crocodiliana contrarrevolução de Miami e da Flórida não parou de incubar suas agências imperialistas como: Federal Bureau of Investigation (FBI); Central Intelligence Agency (CIA); United States Agency for International Development (USAID); National Endowment for Democracy (NED), entre outras, para penetrar por meio da captura de audiências de adolescentes e jovens o sonho americano de migração, hoje criminalizado.

Por sua vez, mais sanções estão sendo implementadas por meio de ordens executivas e a rotulação de Cuba como país patrocinador do terrorismo, um clichê recorrente nas lógicas de ciberespionagem, a moeda tortuosa e decadente do dólar tornada arma ideológica de sanções.

Nicarágua foi listada como sandinista, rebelde, contestadora e revolucionária, legado do General Sandino ao Comandante Daniel Ortega: "Pátria Livre ou Morrer"; a Venezuela com a fracassada penetração das guarimbas criminosas e neofascistas, um presidente Em Narnia Juan Guaidó, tentativas de magnicídio e o legado chavista permanece vivo: "vão para o inferno, ianques de merda". Hoje está novamente sob assédio e interferência e boicote a um processo eleitoral presidencial, embora as sanções tenham sido flexibilizadas devido ao petróleo e gás necessários para o imperialismo norte-americano.

A revolução das cores foi implementada, várias formas de assédio imperialista, mas falharam.

O Muro de Berlim caiu, a chamada "primavera árabe" começou, o Peru foi capturado por um "neoliberalismo" de tendência fascistóide com Fujimori, cometeu violações monumentais dos direitos humanos; foi condenado por cometer terríveis crimes de lesa-humanidade, agora em liberdade. O bloqueio oligárquico neofascista que controla o poder reprime os setores sociais e populares e os povos originários.

Na Colômbia, em 75 anos de sangue, o chamado Plano Colômbia está implementado, quase duas décadas em vigor; a morte de milhares de jovens chamados de falsos positivos, com sete bases militares.

O manual de guerra total contra as drogas, o narcotráfico, fracassou, porque esse não era o verdadeiro objetivo.

A grande agenda de combate aos grupos armados: M19, que acabou entregando as armas, as FARC e o ELN, em agendas de paz, e as dissidências armadas se tornaram tenentes da violência e do crime organizado, que pariram o Equador como o laboratório do reconfigurado Plano Condor 2.0, salpicado do Plano Colômbia.

O Equador está entre dois países que são os maiores produtores de alcaloide do mundo, Colômbia e Peru, respectivamente.

Além disso, por estar em uma posição geográfica estratégica no Oceano Pacífico, com sete portos, o porta-aviões natural da província insular de Galápagos, porta de entrada para a América Central e o Caribe, é uma jóia predileta para o imperialismo, que não apenas tem uma grande importância geopolítica, mas também econômica, para monitorar, sabotar a segunda onda progressista de diferentes matizes políticos e ideológicos, que apostam na integração, solidariedade, cooperação, na nova ordem multicêntrica e multipolar liderada pela China e pela Federação Russa, como os BRICS. Ou seja, o plano de contingência para deter o avanço da China na região, concomitantemente impede a consolidação de: CELAC, ALBA-TCP, UNASUR, MERCOSUL.

No entanto, não vemos mudanças profundas na base social dos povos americanos, pois ainda prevalece um "neoliberalismo" com certo viés de keynesianismo social.

O imperialismo estadunidense retornou com mais força para reconquistar seu grande quintal fornecedor de energia e commodities, mineração metálica e não metálica, o triângulo do lítio, energia limpa compatível com o aquecimento global, aquíferos abundantes de água doce e a agenda imperialista se estende ao Peru, capturado por uma ditadura neofascista, com o golpe de estado contra o presidente constitucional Pedro Castillo, hoje em prisão, mais uma vítima do Plano Condor 2.0 e um grande enraizamento de regimes "neoliberais libertários" como o surgido na Argentina com Milei.

A Bolívia está constantemente vigiada e os olhos belicosos do imperialismo nunca deixaram El Salvador de Bukele, que rotulou os jovens tatuados como "maras truchas" [a principal gangue criminosa do país], construiu mega prisões, cujo verdadeiro significado é a criminalização da pobreza, terríveis violações dos direitos humanos abafadas pela "comunidade internacional".

O imperialismo estadunidense, além de sua crise sistêmica e estrutural, é muito perigoso devido a sua tentativa recorrente de expansão de conflitos abertos no Oriente Médio, apoia e endossa o estado sionista de Israel com sua violência genocida contra a Palestina; na Europa Oriental agita seu braço armado, a OTAN, bombardeou o Iêmen e seus olhos estão voltados para a República Islâmica do Irã, que nunca se subordinará ao nefasto consenso de Washington.

A título de hipótese:

A Cúpula Continental de Segurança realizada em Quito, Equador, em setembro de 2022, tornou-se a ante-sala para o desenho de agendas e roteiros de reconfiguração, reconstituição do Plano Condor 2.0, Guerra Fria 2.0, ciberespionagem, monitoramento via satélite, inteligência artificial, robótica, drones, Comando Sul, visita recorrente de Anthony Blinken, Secretário de Estado do governo federal dos EUA, e da Generala Laura Richardson, Chefe do Comando Sul.

Sejamos claros, republicanos e democratas são a mesma ponta bifacial de assédio e interferência em Nossa América, com a reativação da Doutrina de Segurança Hemisférica e Continental, que expressa combater o sujeito povo, hoje tatuado como inimigo interno e terrorista, reativam os militares, onde está em risco e séria ameaça o Estado-Nação subordinado ao imperialismo.

Não podemos perder de vista o gigante Brasil, infestado de seitas e proselitismo religioso por Bolsonaro, que o salpicou de neofascismo.

Alguma vez Marx disse: "a religião é o ópio dos povos" e o progressista Lula abre caminho para o retorno do neofascismo neoliberal e libertário, xenófobo, misógino e racista.

No Chile, mais uma vez o povo, com o fim da revolta social com a continuidade de uma Constituição feita à imagem e semelhança das masmorras genocidas pinochetistas.

No Uruguai e no Paraguai as coisas não estão bem.

A região está fortemente penetrada pela USAID, que realiza o trabalho nefasto, perverso e insano da CIA com rigor, assim como uma grande quantidade de ONGs financiadas pelo imperialismo, que defendem o modelo de democracia construída no consenso e estabelecimento de Washington, adotam slogans ecologistas, feministas, defendem direitos de acordo com o padrão e a dupla moral imperialista, não os direitos humanos violados, a tortura, o desaparecimento forçado, julgamentos extrajudiciais, pelos quais ainda as mães e avós da Praça de Maio demandam a recuperação de filhos e netos, assim como um grande véu de impunidade que se espalha pela região nossa americana, com mais de três mil prisioneiros políticos.

A Colômbia e o governo de Gustavo Petro são vigiados, ainda permanecem lá sete bases militares americanas.

Por enquanto, Petro mantém as mesas de diálogo rumo à assinatura do acordo de paz para tornar a Colômbia uma potência mundial da vida.

Equador: laboratório exemplar do Plano Condor 2.0

O Equador está preso há sete anos por três regimes neofascistas: Moreno ativou a desinstitucionalização do Estado, implementou o ódio e a perseguição política seletiva, fomentou a proibição política, o Lawfare e as fake news, eliminou ministérios da justiça e direitos humanos e deu carta branca e liberdade aos grupos de crime organizado, entregou-se aos braços perversos do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial; pagou dívidas em plena pandemia de Covid-19; a dívida externa aumentou, tornando-se eterna; foi o melhor operador da OEA e do imperialismo.

Com Lenin Moreno começaram os massacres nas prisões e Lasso culminou transformando o Equador no laboratório do Plano Condor 2.0, agora com os dados de violência e insegurança mais altos de Nossa América e a presença de bandas ligadas aos cartéis do narcotráfico, verdadeiro crime transnacional, com contaminação do judiciário, polícia e forças armadas, sistema judicial, promotoria.

Hoje é evidente e confirmado que o Plano Condor 2.0 já está na região e Laura Richardson e alguns secretários do Departamento de Estado dos Estados Unidos fornecerão toda a assistência técnica, armamentista e treinamento a militares e policiais e através de seus complexos militares e industriais construirão mega prisões e venderão armas.

O empobrecido inimigo interno, ou seja, o povo, pagará a grande fatura do estado de exceção, conflito armado interno, não internacional, declarado pelo regime neoliberal de Daniel Noboa Azín, pró-sionista, onde o imperialismo e o sionismo agirão com total liberdade, militares e empresas americanas terão status diplomático, jurisdição penal americana.

Desta forma, o renascimento do Plano Condor 2.0 na Nossa América está sendo consolidado.

Concomitantemente, é importante salientar que a luta de classes se aprofundou e o Equador não passa de uma hibridação dos planos: Colômbia e Mérida do México, com forte incidência dos cartéis de Sinaloa, Jalisco Nova Geração, as máfias dos Bálcãs: Albanesa, da Sérvia e de Montenegro, narcodelinquência das dissidências colombianas.

O ex-presidente Guillermo Lasso deixou três acordos ou tratados assinados com os Estados Unidos, hoje executados pelo presidente Noboa, que viabilizam o Plano Equador, para a permanência das tropas do Comando Sul por cinco anos.

Isso se traduz em alienação da soberania, submissão, subordinação a uma potência estrangeira que mais uma vez aprisiona o Equador como um alvo geopolítico na região. Já o fez na Segunda Guerra Mundial, no início dos anos 2000, interrompidos por dez anos do governo da Revolução Cidadã e retomados no regime atípico de Noboa, para dar continuidade ao Plano Cóndor 2.0.

É importante mencionar que esses acordos tiveram o parecer favorável da Corte Constitucional do Equador, máxima instância de interpretação da Constituição, que de forma flagrante e inconstitucional excluiu a Assembleia Nacional do Equador que deveria conhecer e debater esses (acordos) sob o amparo do mandato e espírito constituinte.

O Plano Condor 2.0 e o Plano Equador mantêm um país sitiado com polícia e militares, o povo equatoriano encurralado pela guerra cognitiva, medo, psicose coletiva, estado de exceção e declaração de conflito armado interno não internacional, com toque de recolher, proibição da liberdade de reunião, mandados de busca e apreensão domiciliar, criminalização da pobreza, estigmatização de outras identidades socioculturais por sua cor de melanina.

A Constituição autoriza o uso progressivo da força pela polícia e militares, mas não a violência que está caindo em violação dos direitos humanos.

Tornou-se uma grande ameaça ter uma tatuagem e as pessoas instruídas que têm seus direitos constitucionais violados, como também determina o Direito Internacional Humanitário.

Por enquanto, Noboa é o melhor operador do imperialismo americano ao implementar e colocar em prática a presença de forças militares americanas, que terão imunidade diplomática, assim como as empresas que construirão duas mega prisões e que darão continuidade ao objetivo militar de combater e derrotar os grupos de crime organizado, o crime internacional, o povo convertido em inimigo interno e o narcocapitalismo que se tornou a bóia salva-vidas e o oxigênio do "neoliberalismo" em decadência e seu capitalismo selvagem, que mantém as organizações sociais e populares adormecidas, o sindicalismo sempre aprisionado pelos regimes neofascistas que continuam no Equador, cumprindo rigorosamente a grande agenda do imperialismo americano, agora com o Plano Condor 2.0.

No entanto, as ações a serem implementadas devem ser a continuação da batalha cultural e das ideias com unidade na diversidade, tecendo a luta e a resistência das organizações sociais e populares, das diversidades sociopolíticas e culturais, dos povos originários, de todos e todas, a partir de uma geopolítica de emancipação nossa americana, solidária, anti-hegemônica e antiimperialista.

Alerta! Milei é sionista, Bukele é sionista e Noboa, o jovem presidente milenar, também é sionista e interfere contra a Venezuela.

Alerta Nossa América Antimperialista que vamos vencer!

Finalizo citando frases do Comandante Che Guevara: "Sejamos o pesadelo daqueles que tentam nos roubar os sonhos"; e Vladimir Ilich Lenin: "Sonhar é necessário, mas com a condição de acreditar seriamente em nosso sonho, de examinar atentamente a vida real, confrontar nossas observações com nosso sonho, realizar escrupulosamente nossa fantasia".

