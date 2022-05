Sobre o fato mais importante da semana

Apoie o 247

O inominável reuniu seu ministério, seus militares de confiança e alguns empresários que financiam seus projetos de destruição, além de um ministro do STF (pasmem…) num hotel cinco estrelas do interior do estado de São Paulo para “negociar” com o homem mais rico do mundo – Elon Musk – a entrega da Amazônia (com seus minérios e todas as suas outras riquezas) e da base aérea de Alcântara – num “negócio” sem licitação e com “valor de compra não declarado” –, como se a Amazônia e a base de Alcântara fosse propriedade particular da família Bolsonaro e dos militares do seu entorno – com prazo de pagamento não estipulado.

O milionário foi literalmente bajulado pelo inominável e por todas as outras “autoridades convidadas” para participar do “evento”.

E, no final, da “cerimônia”, o milionário recebeu uma das mais altas condecorações da República Federativa do Brasil.

Em países civilizados e não “governados” pela barbárie, pela insensatez e pelo autoritarismo, esse tipo de “negociação” – ainda que de caráter altamente discutível e eticamente duvidoso, com entrega da soberania nacional – é realizado entre o presidente ou representantes credenciados e autoridades oficiais de governos democráticos.

Governo democrático que se preze não negocia com indivíduos tornados “respeitáveis” pelo único fato de serem ricos ou “o homem mais rico do mundo”.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

