Tudo junto e misturado

Gilvandro Filho critica participação do assassino de Chico Mendes no PL

O réu confesso pelo assassinato de Chico Mendes, Darci Alves Pereira, acaba de ser ungido presidente do cristão PL, o partido cujo líder e mito é um ex-presidente inelegível e genocida.

Isto ocorreu na cidade paraense de Medicilândia, singela homenagem da política local ao maior assassino de presos políticos da História do Brasil (ou do lixo dessa História), o sanguinário ditador Emílio Garrastazu Médici.

Pode faltar de tudo nessa conjunção de horrores: vergonha, justiça, memória, decência, até espírito cristão.

Menos coerência.

Nota do editor: segundo o site Metrópoles, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, recomendou nesta terça-feira (27) o afastamento de Darci Alves Pereira da presidência do partido em Medicilândia.

