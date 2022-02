Um apoio urgente e necessário

"É fundamental denunciar ao mundo as violações aos direitos humanos no Brasil" edit

Com sede nos Estados Unidos e com o objetivo de influenciar os tomadores de decisão dos EUA, foi lançada virtualmente esta semana a ONG Washington Brazil Office. A WBO tem por objetivo produzir conhecimento e dar suporte internacional aos movimentos sociais brasileiros. Agrupa movimentos sociais cujas ações fortalecem o papel de nossa sociedade civil e se dedicam a promover a defesa dos direitos humanos, aí incluídos o desenvolvimento sócio econômico sustentável, a proteção ao meio ambiente, a liberdade de expressão e, sobretudo, o fortalecimento e a defesa de uma democracia em seu sentido mais verdadeiro.

Segundo um de seus articuladores, o historiador americano James Green, o objetivo primordial é conscientizar o público norte-americano sobre o que está acontecendo em nossa política e apoiar os movimentos sociais e os ativistas que se encontram atualmente em situação de grande vulnerabilidade. Outra missão é levar aos organismos internacionais, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e às demais comissões das Nações Unidas, as denúncias sobre as violações em curso.

O Conselho Consultivo é composto, ao todo, por 25 organizações. Entre elas o MST e o MTST, o Greenpeace Brasil, a UNEAFRO, APIB e o Coletivo-RJ Memória, Verdade, Justiça e Reparação bem como o Instituto Vladimir Herzog e o Instituto Marielle Franco. A relação completa de seus integrantes pode ser vista no site da organização: https://www.braziloffice.org/ . Lá podem ser encontrados, entre outros, programas que tratam de mudanças climáticas e diversidade sexual e de gênero - lembrando que em 2021, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, 135 travestis e mulheres transsexuais e cinco homens trans e pessoas trans masculinas foram assassinadas no Brasil. Como não poderia deixar de ser, num país onde 77% das pessoas assassinadas são negras, há igualmente um programa voltado para a igualdade racial.

Reuniões com membros do Congresso americano já resultaram na mobilização de 23 parlamentares que cobraram de Biden esclarecimentos sobre a participação americana na Lava Jato.

A criação desta ONG vem em boa hora, pois é fundamental denunciar ao mundo as agressões ao meio ambiente, as violações aos direitos humanos, bem como o aumento do número de despejos e o desmonte de políticas públicas de reparação e mecanismos contra a tortura.

Considerando as constantes ameaças que Bolsonaro faz às eleições que se aproximam e à democracia em nosso país a WBO pode também ajudar a comunidade internacional, em especial os Estados Unidos, a exercer uma vigilância sobre as eleições.

