Versão "Tchutchuca" de Bolsonaro não vai livrá-lo da cadeia

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

O diabo é o dia seguinte. Como não consta do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Constituição da República que colocar muita gente na rua tem o condão de livrar investigados e indiciados do acerto de contas com a justiça, segue dura a vida de Bolsonaro.

A propósito, qual foi o fato político novo trazido pela manifestação deste domingo, na Avenida Paulista? Por óbvio, na medida em que se tratou de um ato de natureza política, não seria razoável menosprezar a grande quantidade de pessoas presentes à micareta golpista.

continua após o anúncio

Mas e daí?

Quem observa com olhar minimamente atento a cena política de uns anos para cá, no Brasil, sabe que, desgraçadamente, o fascismo à brasileira, somado ao neopentecostalismo e ao analfabetismo político galopante produziram uma argamassa política e social, com considerável poder de mobilização.

continua após o anúncio

Vale destacar que vimos um Bolsonaro diferente ontem. Como um leão desdentado, vestiu um figurino da moderação que não costuma lhe cair bem.

Movido por sua proverbial covardia e por um surto de cálculo político racional, para tentar escapar da cadeia, ele trocou o "acabou, porra, não vou mais cumprir decisões do Supremo", xingamentos ao ministro Alexandre de Moraes e insultos ao STF, como em 2021 e 2022, por pedidos de anistia "aos pobres coitados que estão presos", se referindo à turba terrorista de 8 de janeiro.

continua após o anúncio

Ao jurar que quer "passar uma borracha no passado" e ver o país pacificado, Bolsonaro está na verdade legislando em causa própria, pois se vê incluído nesta anistia.

A teatralização, que trouxe para o palco a versão "Tchutchuca" do capitão, contudo, não mudará o curso dos acontecimentos. Qual é o próximo passo imaginado pelo ex-presidente? Convocar um ato em Copacabana? Uma motociata? Um passeio de jet ski? Que efeito prático teriam?

continua após o anúncio

Não ficou a sensação que o último cartucho foi gasto na Paulista?

O modelito farsesco de bom moço adotado não convence ninguém com mais de dois neurônios. Está no DNA do bolsonarismo se aproveitar da democracia, para golpeá-la e feri-la de morte, como esteve perto de acontecer no Brasil.

continua após o anúncio

Em termos jurídicos, Bolsonaro deu alguns escorregões dignos de nota, em seu discurso. Como não consegue se conter diante da multidão fardada com a camisa da CBF, jogou no lixo seu silêncio no depoimento à PF de três dias atrás e assumiu que tinha conhecimento da minuta do golpe.

A partir desta segunda-feira, nem as imagens da multidão na Paulista, nem os tapinhas nas costas dados pelos áulicos, e tampouco a ordem unida de seu clã, farão Bolsonaro escapar da continuação de seu calvário, um pesadelo que lhe assombra na forma de várias siglas: PF. MPF. PGR e STF.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.