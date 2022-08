Vinda do coração de Dom Pedro I para o país é bizarrice sem limites

Apoie o 247

Por Chico Vigilante

Já vimos muitas coisas terríveis e ridículas nesse governo do ‘Capitão Capiroto” Jair Bolsonaro. Mas a cada dia ele se supera nas bizarrices que tem cometido. Enquanto 33 milhões de brasileiros estão passando fome, mães de família estão disputando no lixo ossos com os cachorros para levar para casa, outras buscam muxibas (pedaços de pele de carne) nos açougues para poder ter com o que sustentar os filhos, o presidente gasta milhares e milhares de reais e tempo para transportar o suposto coração de dom Pedro I aqui para o Brasil.

Primeiro, esse gesto consiste numa bizarrice sem fim. Trazer esse coração no formol e expô-lo a visitação pública é uma das coisas mais ridículas que já vi e ouvi falar. Deveriam tê-lo deixado quietinho lá em Portugal.

A verdade é que Bolsonaro está transformando o coração de dom Pedro num simples panfleto eleitoreiro. Isso é de um mal gosto e de um desrespeito extremamente grave. Eu espero que a nação brasileira como um todo, que os eleitores, reflitam para esse momento tão absurdo que estamos vivendo. Em que um elemento faz qualquer coisa que se possa imaginar para angariar alguns votos.

Comemorar, portanto, os 200 anos da independência do Brasil trazendo o coração de Dom Pedro I é, além de tudo, um gesto que envergonha a nossa democracia.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

