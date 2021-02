Volta às aulas

Alunos e professores jamais se viram obrigados a ficar em casa

por tão longo tempo. A Unesco informa que a pandemia afetou mais de

1,5 bilhão de estudantes em 188 países. Na América Latina, 160 milhões

de alunos.



O sistema escolar não estava preparado para lidar com uma

doença que exige isolamento social. A educação teve que se deslocar do

universo presencial ao virtual. E recorrer a novas ferramentas

tecnológicas que permitem o ensino à distância.



O deslocamento afetou principalmente estudantes sem acesso às

novas tecnologias. Para muitos jovens, o ensino remoto carece de

incentivo, o que provoca evasão escolar. As adolescentes, por ficar em

casa, se tornam mais vulneráveis à violência doméstica e à gravidez

precoce.



O ensino remoto reduz a interação entre professor e aluno. Para

muitos estudantes, a casa era lugar de convivência familiar e

descanso. E, muitas vezes, espaço reduzido, devido ao número de

pessoas que a habitam. Assim, o ensino remoto nem sempre consegue

atrair a atenção exigida. Isso se agrava quando se trata de alunos da

educação infantil e do ensino fundamental, período da alfabetização.

Dificulta a aquisição de habilidades básicas, como ler e escrever.

Essa interrupção da aprendizagem também prejudica alunos em fase de

conclusão do curso, ansiosos pela inserção no mercado de trabalho.



A desigualdade social influi fortemente no acesso às

tecnologias de comunicação. No Brasil, apenas 57% da população possui

computador capaz de rodar programas atuais. E 30% das moradias não têm

acesso à internet, indispensável ao ensino remoto (IBGE/Pesquisa TIC

Domicílio, 2018). Daí a importância de a escola disponibilizar

videoaulas que, inclusive, deveriam ser transmitidas por emissoras de

TV e acompanhadas de material impresso.



Não teremos mais a escola anterior à pandemia. Mas nossos

sistemas de ensino são resistentes a mudanças. No entanto, a Covid-19

as impõe. O ensino remoto terá que ser incorporado. Isso favorece o

protagonismo dos alunos no processo de aprendizagem. Deixam de ser

meros alvos das lições do professor e passam a sujeitos da atividade

escolar, responsáveis por organizar a agenda de estudos domésticos e

planejar o tempo e o modo de abordar o currículo. Porém, a escola

precisa levar em conta a situação familiar em que vivem e as condições

de moradia. De certo modo, os alunos passam a ser parceiros do

professor na elaboração da grade curricular e na prática pedagógica. O

ensino se torna mais personalizado.



Mas nem tudo são luzes. Pesquisas indicam que quase 90% dos

professores não tinham experiência de aula remota antes da pandemia.

Agora, 82% dão aulas a partir de casa e admitem o aumento da carga

horária de trabalho. E 84% opinam que o envolvimento dos alunos com o

aprendizado se reduziu. A principal dificuldade é o acesso a

computadores e à internet.



O sistema educacional não pode transferir para o aluno a

responsabilidade de possuir computador e ter acesso à internet. Muitos

vivem em situação de vulnerabilidade social. Cabe ao sistema assegurar

condições adequadas a todos os estudantes para o desempenho das

tarefas escolares.



É importante que a volta às aulas presenciais não ocorra por

pressão do poder econômico. E, quando conveniente, nada de improviso.

O protocolo deve resultar de amplo debate entre alunos, professores,

funcionários, pais de alunos e autoridades sanitárias. A pandemia, em

si, virou objeto de estudos. Precisa ser levada à sala de aula e

suscitar pesquisas e reflexão sobre equilíbrio ambiental, zoonoses,

dignidade, fragilidade da vida humana etc.



Uma vez superada pela vacinação, será melhor não encarar a

pandemia como hiato em nossas vidas. E precisam ser considerados

relevantes os efeitos emocionais, psicológicos e sociais provocados na

vida dos alunos e professores, pois muitos foram afetados pela perda

de parentes, vítimas da Covid-19, e o declínio da renda familiar.







