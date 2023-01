AGU pede bloqueio de R$ 6,5 mi de 52 pessoas e 7 empresas que teriam financiado terrorismo bolsonarista

Apoie o 247

247 - A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu à Justiça Federal do Distrito Federal que bloqueie mais de R$ 6,5 milhões em bens de 52 pessoas e sete empresas que financiaram o transporte dos terroristas bolsonaritas envolvidos na tentativa de golpe de Estado do último domingo (8).

A ideia é que o montante seja utilizado para ressarcir a União pelos danos materiais nas sedes do Legislativo, quando houver condenação judicial nesse sentido.

Segundo a AGU, o valor pode aumentar, à medida que a contabilidade dos prejuízos aumente. Os valores não incluem os danos ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal.

“Os réus tiveram papel decisivo no desenrolar fático ocorrido no último dia 08 de janeiro de 2023 e, portanto, devem responder pelos danos causados ao patrimônio público federal e derivados desses atos, disso decorrendo a sua legitimidade passiva”, afirmou a AGU.

“A gravidade dos fatos praticados e nos quais os réus se envolveram, que, mais que lesar o patrimônio público federal, implicaram ameaça real ao regime democrático brasileiro, impõe uma resposta célere e efetiva, pena de comprometer o sistema de justiça e sua efetividade, autorizando, assim, o magistrado a lançar mão do seu poder geral de cautela para garantir a efetividade da pretensão de reparação de danos a ser oportunamente apresentada, e tudo isso para se evitar ou afastar o risco ao resultado útil do processo, finalidade principal das medidas de urgência”.

A lista dos alvos do bloqueio abrange imóveis, veículos, valores financeiros em contas e outros bens e foi elaborada com base nos dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Inclui apenas os que contrataram ônibus apreendidos transportando bolsonaristas que participaram dos atos terroristas. (Com informações do G1).

