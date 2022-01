Alckmin sinaliza preocupação com revisão da reforma trabalhista de Temer

Em encontro com o deputado Paulinho da Força, Geraldo Alckmin, cotado para ser vice na chapa de Lula, disse que há apreensão no mercado sobre a possibilidade edit

247 - Cotado para ser vice na chapa de Lula, Geraldo Alckmin demonstrou preocupação com as sinalizações do PT no sentido de revogar a reforma trabalhista de 2017, que retirou uma série de direitos e precarizou o emprego no País.

Em café da manhã nesta segunda-feira (10) com o presidente nacional do Solidariedade, o deputado federal Paulo Pereira da Silva (SP), o "Paulinho da Força", o ex-governador de São Paulo disse que há apreensão no mercado financeiro sobre a possibilidade.

"Alckmin disse que está preocupado com a discussão que surge nos últimos dias sobre a revogação da reforma trabalhista", relata Paulinho, segundo a Folha de S.Paulo.

Alckmin pediu ao deputado informações sobre a revogação de pontos da reforma trabalhista na Espanha e quis saber a posição das centrais sindicais sobre o assunto.

Na semana passada, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, assim como o próprio Lula, citaram a "contrarreforma" do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, como um caminho a ser seguido por um eventual governo Lula.

Segundo Paulinho, Alckmin não mencionou as recentes manifestações dos líderes petistas.

Filiação

No encontro, Paulinho da Força oficializou o convite para que Alckmin se filie ao Solidariedade. O ex-tucano ainda não se filiou a um partido. Ele também tem convites do PSB e PV, e recusou oferta do PSD.

"Aqui [no Solidariedade], Alckmin não seria usado como moeda de troca", disse o deputado, em referência às exigências impostas pelo PSB, que cobra apoio do PT a seus candidatos em diversos estados.

