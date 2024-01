Após operação contra Carlos Jordy, bolsonarista Carla Zambelli entra no radar de Alexandre de Moraes

Apoie o 247

247 - Após determinar a prisão de Daniel Silveira (sem partido) e a busca e apreensão no gabinete do deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), já teria definido um novo alvo no âmbito das investigações que apuram os atos golpistas do 8 de janeiro.

“Será outro símbolo do bolsonarismo raiz na Câmara: Carla Zambelli (PL-SP)”, diz o jornalista Lauro Jardim em sua coluna no jornal O Globo. Zambelli. Entre as possibilidades, estaria o afastamento da parlamentar de seu mandato na Câmara dos Deputados.

