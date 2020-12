Após reação de reitores, MEC recua e desiste de retorno das aulas em janeiro

"Quero abrir uma consulta pública para ouvir o mundo acadêmico. As escolas não estavam preparadas, faltava planejamento", admitiu o ministro da Educação, Milton Ribeiro edit

247 - O Ministério da Educação decidiu revogar a portaria que determinava o retorno das aulas presenciais das universidades a partir de janeiro. A informação é do próprio ministro, Milton Ribeiro, que em entrevista à CNN disse que irá abrir uma consulta pública para ouvir o mundo acadêmico antes de tomar nova decisão.

"Quero abrir uma consulta pública para ouvir o mundo acadêmico. As escolas não estavam preparadas, faltava planejamento", admitiu o ministro.

A decisão veio depois da reação de reitores de diversas universidades federais do país que anunciaram que não iriam cumprir a determinação do ministério. O reitor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), João Carlos Salles, classificou como "absurda" a volta às aulas presenciais. "É um absurdo completo", disse ele, acrescentando que não acatará a decisão. "Nossa resolução define que o próximo trimestre será não presencial com a possibilidade de atividades presenciais contanto que não seja colocada em risco a vida de nossa comunidade", salientou.

Apesar de afirmar que fará uma consulta pública junto aos reitores, o ministro disse que consultou mantenedoras de universidades antes de publicar a portaria e que não esperava tanta resistência. "A sociedade está preocupada, quero ser sensível ao sentimento da população", disse.

