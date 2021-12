"Arregou", "patético": Moro foge de debate com Ciro Gomes e é detonado (vídeo)

As redes sociais não pouparam o ex-juiz suspeito de mais um vexame edit

247 - "Arregou" bombou nas redes após o ex-juiz parcial Sergio Moro fugir do debate com o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes. Em entrevista ao MyNews, Moro foi pressionado pela jornalista Mara Luquet sobre o convite de Ciro para o que ela afirmou ser apenas um "diálogo".

"A questão é que a gente está construindo o nosso projeto, está apresentando. O Ciro primeiro tem que largar essa postura dele agressiva, ofensiva para dialogar", esquivou-se o ex-juiz suspeito.

"Não, não. Nos diálogos eu que faço a mediação. Não tem ofensa a ninguém", respondeu Luquet.

"É, mas assim...", fugiu Moro, olhando de lado. "Se for para entrar num debate, diálogo com alguém que começa ofendendo, como ele tem feito toda hora, aí não é debate, não agrega nada".

Veja:

