Ciro desafia ex-juiz parcial Moro para debate: "não aceitará porque é covarde, dissimulado e despreparado"

No ataque, Ciro Gomes aproveitou e disparou também contra Lula e Jair Bolsonaro

247 - O pré-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, disparou novamente contra seu rival da chamada "terceira via", o ex-juiz parcial Sergio Moro. No ataque, ele aproveitou e disparou também contra Lula e Jair Bolsonaro.

Moro é um "despreparado", disse Ciro, desafiando-o para um debate.

Por que você tem fugido aos desafios que tenho lhe feito reiteradamente? Escolha o dia, a hora, o formato e o temas que quiser. Aceitarei de pronto. Eu que sei que você não aceitará porque é covarde, dissimulado e despreparado. PUBLICIDADE December 14, 2021

