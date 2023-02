Atirador que deixou sete mortos em chacina no Mato Grosso se entrega à polícia (vídeo)

Edgar Ricardo de Oliveira se entregou após o segundo suspeito de participação no massacre, Edgar Ricardo de Oliveira, ter morrido em uma troca de tiros com a polícia edit

247 - Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, apontado como um dos autores da chacina que matou sete pessoas em um bar de Sinop, no Mato Grosso, se apresentou à polícia na manhã desta quinta-feira (23). Ao se entregar, o atirador afirmou que não tinha intenção de matar nenhuma criança - uma dolescente de 12 anos foi assassinada a tiros de escopeta quando tentava deixar o local - e disse ter dito para Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, co-autor do massacre, morto em um confronto com a polícia na tarde da quarta-feira (22), que deveriam “poupar vidas”.

Segundo o portal RDNews, Edgar foi preso por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) em uma residência no bairro Califórnia. Ele se entregou após uma negociação intermediada pelo advogado Marcos Vinicius Borges. Ainda segundo a reportagem, o suspeito enviou a sua localização por meio de um aplicativo de mensagens após a chegada do advogado à delegacia.

>>> Homem que matou com o seu amigo sete pessoas após perder disputa em jogo de sinuca é militante bolsonarista

O crime ocorreu na terça-feira (21), quando Edgar e Ezequias executaram sete pessoas no Bruno Snooker Bar, em Sinop, após perderem R$ 4 mil em jogos de sinuca. No dia seguinte ao crime, Ezequias foi baleado após uma troca de tiros com policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Policiais teriam encontrado ferido Ribeiro em uma região de mata, distante a cerca de 14 quilômetros de Sinop. O suspeito teria sido encaminhado ao Pronto Socorro do município em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

Momento da prisão de Edgar Ricardo de Oliveira, autor da chacina dentro de um bar em Sinop (MT). A rendição do suspeito foi acordada junto com advogado após a morte do comparsa dele no crime, que entrou em confronto com o BOPE, na quarta-feira (20) pic.twitter.com/Vf6DjfD9jE — Wesley Costa Rabelo (@oreporterr) February 23, 2023

