Bolsonarismo entra em pânico após busca e apreensão na casa de Jordy

247 - O entorno de Jair Bolsonaro (PL) entrou em pânico com a notícia de que a 24ª fase da Operação Lesa Pátria tinha como alvo o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ). Os aliados de Bolsonaro ficaram surpresos, por outro lado, pelo fato de as buscas e apreensões terem atingido apenas Jordy, deixando outros bolsonaristas de fora do escopo da operação, informa a CNN Brasil.

A expectativa entre os bolsonaristas é de que este possa ter sido apenas o primeiro passo de uma série de ações que podem atingir outros políticos nas próximas semanas.

A Polícia Federal executou na manhã desta quinta-feira (18) dez mandados de busca e apreensão, no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. A suspeita é de que Jordy tenha desempenhado um papel na coordenação de atos antidemocráticos no Rio, incluindo um em Goytacazes, além do bloqueio de rodovias. Ele também teria orientado os golpistas para os ataques de 8 de janeiro em Brasília. Após a operação, Carlos Jordy utilizou suas redes sociais para afirmar ser alvo de perseguição.

