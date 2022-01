Bolsonaro ameaça não ir a depoimento na PF e diz que Moraes dá a ele "tratamento que nunca deu nem a traficante de drogas"

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) para que envie recurso ao plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) contra decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou depoimento presencial do chefe do governo federal às 14h desta sexta-feira (28) sobre suspeita de vazamento de documentos sigilosos de uma investigação da Polícia Federal (PF).

A jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, diz que Bolsonaro está insatisfeito com a decisão e que, a aliados, afirmou estar sendo perseguido por Moraes, que lhe oferece um “tratamento que nunca deu nem a traficante de drogas” e que quer “botar fogo no Brasil e depois colocar a culpa em mim”.

>>> Alexandre de Moraes, do STF, determina que Bolsonaro deponha pessoalmente à PF, nesta 6ª, 14h, sobre vazamento de documentos

A AGU pedirá que o plenário da Corte permita que Bolsonaro preste depoimento por escrito e que a oitiva seja suspensa até a decisão definitiva.

Bolsonaro ainda teria citado o ex-presidente Michel Temer em sua reclamação a interlocutores: "por que ele deu um tratamento para o Temer e está dando outro diferente para mim?”.

De acordo com a CNN Brasil, Bolsonaro "se recusa" a ser ouvido pela delegada da PF Denisse Ribeiro, que é quem comanda também o inquérito das fake news, das milícias digitais e dos ataques ao sistema eleitoral e urnas eletrônicas.

Bolsonaro estará cometendo crime de responsabilidade se não comparecer à PF para depor.

