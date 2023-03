Bolsonaro ameaça romper com PL caso Michelle seja candidata; filhos não a aceitam "de jeito nenhum"

Ex-presidente e filhos temem que mídia e setores da direita 'não bolsonarista' tentem fortalecer outras lideranças conservadoras para evitar volta do clã ao poder edit

247 - Em meio às especulações sobre a possibilidade da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro concorrer a um cargo majoritário nas próximas eleições, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enviou um recado duro ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, deixando claro que a família não aceita uma candidatura de Michelle a qualquer cargo majoritário. A informação é do colunista do UOL Tales Faria.

A insistência de Costa Neto poderia levar, inclusive, ao rompimento do bolsonarismo com o PL. O recado de Jair foi enviado por meio de dois parlamentares da sigla.

Bolsonaro afirmou aos intermediários que Michelle só seria candidata se o casal se separasse, pois seus filhos não aceitam "de jeito nenhum". O ex-presidente e seus filhos Carlos, Flávio e Eduardo temem que a mídia e setores da direita 'não bolsonarista' tentem fortalecer outras lideranças conservadoras para evitar a volta do clã ao poder.

Flávio e Eduardo, por exemplo, atuam como a maior barreira a novas lideranças no bolsonarismo, mantendo sob "rígido controle" os diretórios regionais de seus partidos e até de aliados.

Costa Neto agora pretende planejar uma nova estratégia para utilizar Michelle. Ela assumirá como presidente do PL-Mulher nesta semana, mas, de acordo com o colunista do UOL, não será mais preparada para uma candidatura majoritária.

