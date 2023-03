Michelle antecipa volta dos EUA para hoje e não passará aniversário com Bolsonaro

Ex-primeira-dama estará em cerimônia do PL Mulher na terça, quando Jair Bolsonaro completa 68 anos. Ela, por sua vez, faz aniversário no dia seguinte edit

247 - Michelle Bolsonaro está de malas prontas para voltar ao Brasil. De acordo com a coluna do Lauro Jardim do jornal O Globo, ela embarca na tarde deste sábado (18) dos EUA para Brasília, dias antes do previsto originalmente.

Na terça-feira passada (14), a ex-primeira-dama havia anunciado que ficaria com Jair Bolsonaro (PL) no país para comemorar seu aniversário, na próxima quarta-feira (22), quando completa 41 anos. Curiosamente, o ex-chefe do Executivo faz 68 um dia antes, na terça (21).

Michelle, no entanto, decidiu deixar os EUA antes e não acompanhará o marido em nenhuma das celebrações.

No dia do aniversário de Bolsonaro, Michelle participará do evento que a nomeará como presidente do PL Mulher. A cerimônia terá duas horas de duração, onde a ex-primeira-dama discursará e encabeçará uma espécie de talk show para entrevistar outras mulheres.

Apesar de sua viagem curta aos EUA para rever Jair - o casal não se encontrava há quase dois meses -, a coluna informa que deu tempo para ambos "acertarem os ponteiros no caso das joias da Arábia Saudita ".

