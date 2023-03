Bolsonaro e Michelle prorrogam “fuga” aos EUA até 29 de março e podem adiar ainda mais a volta

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) anunciou, nesta terça-feira (14), uma nova possibilidade de data para voltar ao Brasil: 29 de março.

Em evento com empreendedores brasileiros na Flórida, Bolsonaro disse que sempre prevê uma hipótese de retorno ao país, mas, sete dias antes, analisa o clima no Brasil para confirmar a viagem. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também participou do evento.

"Eu sempre marco uma data para voltar. A data marcada agora é dia 29 deste mês. Sete dias antes a gente estuda a situação: como está o Brasil, como estão os contatos aqui", disse Bolsonaro conforme reportagem do jornal O Globo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.