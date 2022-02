Bolsonaro anuncia live para explicar farra do cartão corporativo

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira (2) dará explicações sobre seus gastos no cartão corporativo em transmissão ao vivo pela internet nesta quinta-feira (3).

Bolsonaro disse que estará ao lado do "caboclo que administra o cartão" para prestar esclarecimentos. Levantamento do jornal O Globo revelou que entre janeiro de 2019, quando assumiu a Presidência, e dezembro de 2021, Bolsonaro gastou com os 29 cartões destinados a cobrir suas despesas pessoais e de sua família R$ 29,6 milhões, valor 18,8% maior do que os R$ 24,9 milhões gastos durante 4 anos entre os governos de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB).

"Busco dar exemplo. Pretendo botar na live amanhã o caboclo que administra o cartão corporativo. O sistema Globo falar que eu e meus filhos gastamos mais com cartão corporativo do que Lula e Dilma? Canalhice. Se bem que falar canalhice para a Globo é pleonasmo abusivo", declarou o chefe do governo federal.

Sobre a cena em que aparece sujo de farofa na beira da estrada comendo frango, em uma tentativa frustrada de se conectar com o "povão", ele comentou: "sei que não sou exemplo para um montão de coisa. Comendo farofa e galinho outro dia, dei um arroto lá que…Lamento. Sou ser humano. Isso não é buscar ser povão, sempre fui assim".

