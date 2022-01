Governo apaga vídeo do 'Bolsonaro Porco' após péssima repercussão nas redes sociais

Antes, governo havia divulgado imagens de Jair Bolsonaro comendo frango com farofa para tentar parecer um homem do povo edit

Apoie o 247

ICL

247 – As imagens de Jair Bolsonaro comendo frango com a mão e jogando farofa no chão, divulgadas pelo governo federal para tentar transmitir a imagem de um "homem do povo", pegaram tão mal, levando até a hashtag "BolsonaroPorco" ao topo do twitter , que acabaram sendo apagadas, após a péssima repercussão nas redes sociais. O plano era tentar reduzir o impacto de que o governo Bolsonaro gasta mais de R$ 30 milhões por ano com o cartão corporativo da presidência da República. Confira algumas repercussões sobre a farofada fracassada de Bolsonaro:

O Fábio Faria APAGOU o vídeo da farofada do Bolsonaro!!



A coisa pegou tão mal que ele teve que apagar!#BOLSONAROPORCO — Thiago Brasil (@ThiagoResiste) January 31, 2022

PUBLICIDADE

Aproveita. Se fizer essa bagunça na cadeia depois tem que limpar. pic.twitter.com/wTVlDhnjRC — Bruno Sartori (@brunnosarttori) January 30, 2022

PUBLICIDADE





PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: