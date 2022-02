Vídeo revela como equipe de Bolsonaro tentou criar o farofeiro popular

Apoie o 247

247 - Um vídeo divulgado nesta terça-feira (1º) revela como a equipe de Jair Bolsonaro tentou criar o personagem do farofeiro popular, em outro vídeo que foi ao ar no domingo (30) e no qual o político posa comendo frango com as mãos e se sujando de farofa.

Já estava claro que a cena havia sido uma tentativa de humanizar a figura de Bolsonaro, cuja aprovação e intenções de voto despencam, segundo as pesquisas. As novas imagens, exibindo a participação da equipe e direção do filho Carlos, inclusive com o posicionamento dos objetos, comprovam a encenação.

O material foi registrado durante a visita de Bolsonaro na região do PAD-DF, área agrícola de Brasília localizada a 33 km de São Sebastião, região do Distrito Federal. O primeiro vídeo foi compartilhado nas redes sociais de um assessor de Bolsonaro.

Assista:

Montagem do chiqueiro da farofa, pelo staff de marketing de Bolsonaro, com o filho, Carlos, na direção do vídeo.

Aquelas imagens nojentas eram pra dar ideia de um cara pobre, simples, sem luxo.

Aquelas imagens nojentas eram pra dar ideia de um cara pobre, simples, sem luxo.

Mas o que fez foi confirmar a impressão de um cara sem asseio, sem modos nem educação pic.twitter.com/tbrtLiuK2Y

