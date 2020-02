Bolsonaro ataca jornalistas por gabinete de Michelle na biblioteca do Planalto: “merece outra banana”

Ataque foi motivado pela reforma no Palácio do Planalto, onde Bolsonaro mandou desmontar metade da biblioteca presidencial para instalar um gabinete para que a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, possa despachar próxima a ele edit

Plinio Teodoro, Revista Fórum - Recusando-se há dias a dar entrevistas na habitual saída do Palácio da Alvorada pelas manhãs, Jair Bolsonaro voltou a criticar a imprensa neste sábado, incitando apoiadores a vaiarem os jornalistas que fazem plantão no local.

Desta vez, os ataques foram motivados pela reforma no Palácio do Planalto, onde Bolsonaro mandou desmontar metade da biblioteca presidencial para instalar um gabinete com banheiro privativo para que a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, possa despachar em uma sala próxima a dele.

“A minha esposa faz um trabalho para pessoas deficientes de graça. Arranjei um lugar pra ela trabalhar lá na Presidência, porque é melhor, fica mais perto dos ministros pra despachar. E a verdade é que (inaudível). Estão descendo a lenha que a biblioteca vai diminuir em vez de elogiar a primeira-dama. Quem age dessa maneira merece outra banana”, disse Bolsonaro, entrando no carro.

Leia a íntegra na revista Fórum.