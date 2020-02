"Vou dar uma banana para vocês, tá ok?", diz Bolsonaro em novo ataque a jornalistas

Na saída do Palácio do Alvorada no fim da tarde deste sábado, 8, Jair Bolsonaro reclamou da cobertura da imprensa à sua declaração de que uma pessoa com HIV representa "uma despesa para todos no Brasil". "Vou dar uma banana para vocês, tá ok?", disse ele edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a atacar veículos da mídia corporativa neste sábado, 8. Na saída do Palácio do Alvorada no fim da tarde, ele parou para falar com apoiadores e ao se aproximar dos jornalistas, afirmou que não responderia a perguntas e começou a criticar a imprensa.

Bolsonaro mencionanou a cobertura dada à sua declaração de que uma pessoa com HIV representa "uma despesa para todos no Brasil".

"Eu falei: o que que faltou? Faltou uma mãe, uma avó que pudesse dar orientação para não começar a fazer sexo tão cedo. Qualquer pessoa com HIV é uma pessoa que, além do problema de saúde gravíssimo, que temos pena, é custoso para todo mundo. Vocês focaram que o aidético é oneroso no Brasil. Estou levando porrada de tudo quanto é grupo de pessoas que têm este problema lamentavelmente", disse Bolsonaro.

"Vocês não podem continuar agindo assim, destruindo reputações. Vê se vai ter alguma retificação de vocês no jornal amanhã? Não vai deixar porque o editor não vai deixar ir para frente. Eu quero conversar, quero ser amigo de vocês, mas não dá", acrescentou.

Na saída para o carro que o levaria para um evento evangélico no estádio Mané Garrincha, Bolsonaro fez o gesto de banana para os jornalistas. "Vou dar uma banana para vocês, tá ok?", disse ele.